Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные

Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители. «Если срок замены паспорта или его получения не прошел, то будет функционировать бумажный паспорт. Никакой кампании по обмену. Если человек не желает его менять — не будет»,— заявил журналистам вице-премьер России Максим Акимов (цитата по ТАСС).

Россияне, получившие паспорт при достижении 45 лет, смогут пользоваться им «до гробовой доски», уточнил господин Акимов. «Никто его отзывать не будет, если вы не хотите его менять»,— добавил он.

Выдачу электронных паспортов начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва. Новый российский паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом либо мобильное приложение в смартфоне.

Подробнее о том, как будет выглядеть документ нового поколения, читайте в материале “Ъ”«Электронные паспорта выдадут досрочно».