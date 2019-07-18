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Фото: Reuters

В Японии при пожаре на студии аниме погибло не менее десяти человек

В пожаре на студии аниме в Киото погибло, по разным данным, 10–12 человек, госпитализировано еще 36. Как сообщает телеканал NHK, на момент пожара в здании находилось около 70 человек.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Очевидцы утверждают, что 41-летний мужчина разлил в здании киностудии жидкость, похожую на бензин, после чего поджог ее. Этот человек доставлен в больницу вместе с другими пострадавшими. В здании найдено несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику.

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