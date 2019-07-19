«Скале» дали два года на достройку

Мэрия Краснодара продлила разрешение на строительство апартаментного комплекса «Скала» до 2021 года. ООО «Кэпитал инвест» планировало ввести его в строй до октября 2017 года, однако администрация потребовала снизить этажность с 25 до 19 этажей. В ГК Axis, являющейся инвестором проекта, уверяют, что строительство будет возобновлено уже в четвертом квартале 2019 года, а завершено — в конце 2021-го. Эксперты говорят, что экономику «Скалы» придется серьезно пересматривать, и, даже если она будет достроена, в итоге проект может оказаться неприбыльным.



Мэрия Краснодара продлила разрешение на строительство апартаментного комплекса «Скала» (Skala) в Краснодаре до конца 2021 года. Таким образом, у застройщика ООО «Кэпитал инвест» (аффилирован с ГК Axis) есть больше двух лет, чтобы внести изменения в проект и завершить работы на долгострое на пересечении Северной и Аэродромной улиц, который планировалось сдать еще в октябре 2017 года. При этом строительные работы на объекте не ведутся, расположенный там же отдел продаж тоже не действует. Кроме того, 18 июня 2019 года арбитражный суд Республики Адыгея принял к рассмотрению заявление о признании застройщика «Скалы» ООО «Кэпитал инвест» банкротом, поданное московским предприятием ООО «Аркада». Сумма требований заявителя не указана, рассмотрение дела назначено на 30 июля этого года.

В мэрии рассказали, что, согласно Правилам землепользования и застройки, «Скала» сейчас находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами с максимальным количеством надземных этажей 24. По изначально представленному компанией Axis проекту, на пересечении Северной и Аэродромной улиц предполагалось построить многофункциональный центр с подземной автостоянкой в 25 надземных этажей и три подземных. Однако позже администрация края подала иск с требованием снизить этажность, и Краснодарский краевой суд его удовлетворил. В итоге мэрия потребовала снизить максимальную высоту здания до 19 этажей (16 и восемь — на других уровнях здания). «ООО “Кэпитал инвест” о своих намерениях по дальнейшему строительству объекта по проекту “Многофункциональный центр с помещениями Высшей школы бизнеса” администрацию Краснодара не уведомляло»,— заявил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара Александр Вечеря.

В ГК Axis уточнили, что группа компаний является «не застройщиком, а инвестором» данного проекта, и заверили, что строительство планируется возобновить в четвертом квартале 2019 года. «По информации застройщика, в настоящее время “Многофункциональный центр с помещениями Высшей школы бизнеса»” находится в стадии 55-процентной строительной готовности. Завершить строительство предполагается в срок, установленный разрешением на строительство, до 28 декабря 2021 года»,— ответили в ГК на запрос “Ъ-Кубань”. При этом в Axis пояснили, что снижение допустимой высоты здания до 19 этажей привело к изменению экономической модели проекта, в том числе «пересмотру целевого назначения части нереализованных помещений». По решению инвесторов и контролирующих органов, продавать помещения до окончательного утверждения изменений в проект здания не будут. Объем инвестиций в проект в ГК Axis назвать отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Как изначально заявлял застройщик, в «Скале» должны были находиться 426 апартаментов, под которые планировалось создать 532 парковочных места. Общая площадь коммерческих помещений — 5,1 тыс. кв. м. Все это должно было разместиться на земельном участке площадью 3,4 тыс. кв. м. Согласно опубликованной на сайте Domskala.ru проектной декларации от 11 января 2017 года, стоимость реализации проекта должна была составить почти 1,2 млрд руб. Там же сообщалось о кредитном договоре застройщика с Росинтербанком о привлечении 1,4 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кэпитал инвест» зарегистрировано в 2006 году в Адыгее, в ауле Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 10а. По тому же адресу числится и само ООО «ГК “Аксис”» и ряд других входящих в группу компаний. Уставный капитал «Кэпитал Инвест» составляет 10 тыс. руб., чистый убыток за 2017 год составил 264 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», на 60% принадлежит московскому ООО «Квадрат», бенефициаром обеих компаний является Венера Закерова. На 40% ООО «Кэпитал инвест» владеет Руслан Козин, который также является совладельцем ООО «Аксис агро», которое в группе компании Axis занимается сельскохозяйственным направлением.

Еще один крупный долгострой, в котором связанный с ГК Axis застройщик до сих пор продает квартиры,— ЖК «Краснодар» на Железнодорожной улице, 23/1. Большой многоквартирный дом на 456 квартир должен был быть достроен еще в августе 2017 года, по данным краевой администрации, уже заключены более 320 договоров долевого участия. Однако у застройщика — некоего ООО «Стройка» возникли проблемы с подключением к коммуникациям и финансированием. В итоге дом до сих пор не сдан — после внимания администрации края к объекту застройщик обещал вскоре ввести его в строй. В то же время на сайте и в аккаунтах в соцсетях Axis размещается реклама объекта. Согласно проектной документации, застройщик ООО «Стройка» аффилирован с ГК Axis и зарегистрирован по тому же адресу, что и ряд других юрлиц, входящих в группу компаний: аул Новая Адыгея, Тургеневское шоссе, 10а.

Руководителем и бенефициаром самого ООО «ГК “Аксис”» является Рустам Калашаов. Уставный капитал юрлица составляет 15,6 млн руб, 2017 год оно закончило с чистым убытком 27,6 млн руб. Зарегистрированное там же ООО «Аксис девелопмент», занимающееся «покупкой и продажей собственного недвижимого имущества», имеет уставный капитал 841 млн руб., убыток по итогам 2017 года составил 259 тыс. руб.

Генеральный директор компании Macon Илья Володько считает, что застройщик оказался в непростой ситуации, поскольку теперь экономическая целесообразность достройки «Скалы» под вопросом. «Объект уже строился, но из-за волюнтаристского решения властей, пересмотревших допустимую этажность, перспективы туманны. Если взяться его достраивать с учетом ограниченной высоты, то, конечно, на планируемую ранее прибыль девелопер уже не выйдет. Возможно, что и вовсе уйдет в убыток. Но, с другой стороны, отказаться от завершения строительства — означает отказаться от денег, которые уже были инвестированы, а речь может идти о сотнях миллионов рублей»,— рассказал господин Володько. При этом эксперт отметил, что оценивать экономические перспективы «Скалы» вообще непросто, поскольку проект апартаментного комплекса во многом уникален для Краснодара. Комментируя техническое состояние долгостроя, Илья Володько пояснил, что простаивает он не так долго и, если застройщик его должным образом законсервировал, то конструкциям пока ничего не угрожает, так что к строительству можно будет вернуться позже.

Михаил Лукашов