Госдума проголосовала за законопроект о контроле цен на топливо

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, корректирующий демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо. Кроме того, законопроект вносит поправки в «восточные надбавки», демпфер на авиакеросин и изменяет формулу налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Второе и третье чтение планируется провести на следующей неделе.

Проект закона направлен на стабилизацию внутренних цен на топливо и на отказ от постоянного заключения новых соглашений с нефтяниками о стабилизации цен. В случае принятие законопроекта формула демпфера будет линейной без выноса поправочных коэффициентов. Коэффициент на ближайшие два года составил 0,65 для дизтоплива и 0,68 для бензина. На второе полугодие 2019 года коэффициент составит 0,7 и 0,75 соответственно. В действующем бюджете заложен коэффициент 0,6 на 2019 год и 0,5 на 2020–2021 годы.

Все дополнительные расходы бюджета на рост коэффициента в 2020–2021 годах будут покрыты за счет увеличения НДПИ. При ценах на нефть до $80 за баррель надбавка к НДПИ составит 75 руб. на тонну, при более высоких ценах она увеличится.

Подробнее о субсидиях — в материале “Ъ” «Льготодобывающая отрасль».