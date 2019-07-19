Трансформация Нефтяного саммита Татарстана

Нефтяной саммит Татарстана, имеющий 18-летнюю историю, в корне поменял свой формат. В этом году он впервые был проведен в Альметьевском районе и был «синхронизирован» с Международным нефтегазовым молодежным форумом (International Petroleum Youth Forum - IPYF).

ТЕМА - ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ

Саммит с участием первых лиц РТ, руководителей нефтяных и нефтехимических компаний республики, территориальных подразделений федеральных ведомств, глав администраций нефтяного юго-востока проводится с 2001 года. Он, по словам министра энергетики России Александра Новака, стал одной из наиболее авторитетных российских дискуссионных площадок, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития нефтяной отрасли.

В 2016 году на саммите была обнародована новая Стратегия развития «Татнефти». Особенностями Саммита-2017 стала его IT–направленность и формат панельной дискуссии.

Прошлогодний саммит посвятили кадровой работе. Была проведена презентация проектов участников форума Молодежного совета нефтегазовой отрасли (МСНГО) при Минэнерго РФ, проходившего в те же дни на площадках «Татнефти». Активисты МСНГО и стали инициаторами проведения International Petroleum Youth Forum. Он проходил 9-15 июля в оздоровительном лагере «Юность» близ Альметьевска. Организаторами выступили Министерство энергетики России и «Татнефть», оператором образовательного интенсива – Национальный фонд подготовки кадров. При этом был задействован потенциал Корпоративного университета и Центра технологического развития «Татнефти».

На этой же площадке 12 июля с приглашением участников IPYF и прошёл Нефтяной саммит в виде панельной дискуссии с названием «Развитие топливно-энергетического комплекса. Глобальные вызовы, тренды и мировая повестка». Основными темами и саммита, и молодежного форума были заявлены рациональное недропользование, трудноизвлекамая нефть, нетрадиционные ресурсы, цифровая трансформация отрасли, альтернативная энергетика.

НА ПРИМЕРЕ „СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ“

Эти темы президент Татарстана Рустам Минниханов назвал среди тех серьёзных вызовов, что стоят сегодня перед отечественной нефтегазовой отраслью. «Благодаря поиску инноваций и постоянной работе по их внедрению нефтяные компании Татарстана, в первую очередь «Татнефть», сохраняют свою конкурентоспособность и повышают эффективность», - отметил президент Татарстана, обращаясь к участникам саммита и форума.

По его словам, прогнозируется рост спроса на углеводороды в ближайшие десятилетия и рано говорить о закате эры нефти и газа. Они останутся стратегическим ресурсом развития нашей страны. В частности, в таком крупном и стремительно развивающемся сегменте, как нефтегазохимия, углеводородам нет альтернативы.

Вместе с тем, качественное ухудшение структуры запасов – общеотраслевой вызов. На этом Рустам Минниханов заострил внимание. По его словам, с каждым годом нефть в стране становится все более наукоемким продуктом и, в свою очередь, формирует спрос на наукоемкую продукцию, инновационные технологии, кадры и гибкую налоговую систему. «На примере „сланцевой революции“ мы видим, как новые технологии могут дать импульс к кардинальным изменениям во всей мировой нефтегазовой промышленности», - отметил он.

Говоря об экологии, президент РТ привел опыт нефтяников республики, компании „Татнефть“ в качестве примера, когда стало возможным снижение техногенной нагрузки на природную среду до уровня потенциала самовосстановления экосистемы.

«ЛАЙФХАК ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ»

Спикерами саммита были и такие знаковые фигуры, как заместитель министра энергетики РФ Павел СОРОКИН, генеральный директор ПАО «Танефть Наиль МАГАНОВ, руководитель Росприроднадзора Светлана РАДИОНОВА, гендиректор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь ШПУРОВ. Выступили и авторитетные зарубежные гости - председатель наблюдательного совета Mol Group и Slovnaft Золтан АЛДОТТ и директор глобального бизнеса «Нефтехимия, Олефины, ПАВ» компании UOP LLC (США) Мохаммед ШАКУР. Модератором была руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия МИНУЛЛИНА.

Затем Рустам Минниханов, Павел Сорокин и Наиль Маганов приняли участие в символическом запуске центрального мероприятия молодежного форума - Hackathon Oil TATNEFT Challenge (HOT Challenge 2019). Главными его направлениями были нефтегазовое дело и информационные технологии. Вип-персоны стали участниками диалога с залом под названием «Лайфхак от первых лиц». Вопросы молодежи помогал озвучивать модератор - начальник управления по работе с персоналом ПАО «Танефть» Андрей ГЛАЗКОВ.

После этого участники молодежного форума распределились по пяти секциям, названия которых совпадали с перечисленными выше темами Нефтяного саммита. Роль хедлайнеров выполнили топ-менеджеры «Татнефти» и других известных компаний.

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ХАКАТОН

В целом же на Международном нефтегазовом молодежном форуме была реализована уникальная среда для интенсивного обучения эффективным способам командной работы, выстраивания сотрудничества, международных коммуникаций, личностного развития. Программа включала мастер-классы ведущих экспертов нефтегазовой сферы, деловые игры, проектирование, решение реальных кейсов от нефтегазовых компаний. Особое внимание уделялось развитию компетенций soft-skills (лидерство и командообразование, эффективная коммуникация, ориентация на результат, принципы Agile, методика Scrum, проектное управление, Data Science).

Участниками стали 250 прошедшие двухэтапный отбор молодых специалистов 20 компаний ТЭК, ученых, преподавателей, аспирантов, магистров и студентов 32 вузов из Казахстана, Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана и 19 регионов России. На хакатоне их объединили в 42 международные команды.

Команды представили проекты решений, включающие экономический результат от реализации, необходимое материально-техническое оснащение, верхнеуровневый план работ со сроками и трудозатратами, информацию о том, как проверялась потенциальная возможность реализации.

Команды, вошедшие в первую тройку победителей, получили соответственно 420 тыс., 300 тыс. и 180 тыс. Были награды и за индивидуальные достижения. Призы по 20 тыс. рублей получили 30 человек. Право на месячную стажировку в «Татнефти» заслужили пятеро. Все расходы на проезд и проживание покроет «Татнефть». Кроме того, 25 человек стали обладателями рекомендательных писем от Министерства энергетики России. Эти письма помогут войти в кадровый резерв ведущих компаний отрасли.

СТАВКА НА ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ

Первый такой форум не случайно стартовал на одной площадке с Нефтяным саммитом. Это подчеркнул Наиль МАГАНОВ, обращаясь к молодым коллегам. По его словам, на саммитах уже 18 лет нефтяники и представители власти «сверяют часы», обсуждают и находят новые точки роста, определяют консолидированную позицию органов власти и нефтяных компаний.

Особое внимание глава нефтяной компании уделил роли цифровизации. Этот инструмент позволяет «Татнефти» эффективно вести добычу и после 85 лет эксплуатации месторождений Татарстана, откуда уже выкачано более 3 млрд тонн нефти. После периода сокращения добычи она снова растет.

«Имея большое количество скважин, огромные массивы данных, проводя геологические исследования, можно построить цифровые карты всех месторождений», - подчеркнул Наиль Маганов.

Однако ограниченное количество людей обладают необходимой для этого цифровой грамотностью, посетовал гендиректор. Он рассказал, как в рамках Корпоративного университета в «Татнефти» организовали курсы по повышению цифровой грамотности. Принято решение, что все инженерно-технические работники должны будут овладеть азами программирования.

«Может быть, они и не напишут программу, но будут понимать, как это делается, - сказал гендиректор. - Без цифровизации мы не сможем достичь ни одной заявленной нами сегодня задачи. Грамотность специалистов в этой сфере будет способствовать дальнейшему развитию компании».

Рустам Минниханов, давая оценку форуму, выразил уверенность, что он способствует раскрытию профессионального потенциала молодежи. «Молодые коллеги, основываясь на опыте старших поколений нефтяников и на инновационных технологиях, способны дать свой эффективный ответ на актуальные отраслевые вызовы», - подчеркнул президент РТ.

Анвар Маликов