Прекращено дело в отношении экс-министра сельского хозяйства края

Следственное отделение УФСБ по Пермскому краю прекратило уголовное дело в отношении бывшего министра сельского хозяйства Пермского края Ивана Огородова и Людмилы Ковровой, которая сейчас занимает должность первого заместителя министра. Об этом сообщает primeru.net. Уголовное дело прекращено по реабилитирующим основаниям, в связи с отсутствием в действиях состава преступления. Сам бывший министр сообщил "Ъ-Прикамье", что ему о решении следствия пока ничего не известно. Им инкриминировалась растрата более 207 млн руб. бюджетных средств под видом перечисления субсидий ООО «Свинокомплекс „Пермский“» в конце 2016-го — начале 2017 года. За бывшими подозреваемыми признано право на реабилитацию.

Ранее ФСБ расследовала еще одно дело в отношении господина Огородова. Он подозревался в растрате субсидии в размере 18,6 млн руб., которую получила птицефабрика «Менделеевская». Уголовное дело также было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В итоге за необоснованное уголовное преследование Иван Огородов взыскал 80 тыс. руб. Что касается Людмилы Ковровой, то она, по данным primeru.net, покидает свою должность.