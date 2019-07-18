Госдума заказала исследование опыта функционирования полупрезидентских политических систем

Госдума заказала изучение функции контроля парламента над деятельностью Кабинета министров в посткоммунистических странах. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ, заказ включен в программу научно-экспертной и исследовательской работы на 2019 год.

Необходимость проведения исследования объясняется тем, что Россия является по конституционному устройству полупрезидентской республикой, в «таких системах особенно значимо, как выстроена модель отношений законодательной и исполнительной власти, в частности — как парламент осуществляет функцию контроля над деятельностью Кабинета министров». Поэтому изучение мирового опыта является особенно актуальным.

В документе обозначены несколько параметров, по которым будет проводиться исследование:

выведение основных моделей отношений между парламентом и кабинетом министров, анализ их достоинств и недостатков, а также формы и модели реализации функции парламентского контроля;

векторы эволюции моделей парламентского контроля;

значимость международного опыта функционирования политических систем для России;

рекомендации по совершенствованию модели парламентского контроля.

Отмечается, что в выборке стран для анализа должны присутствовать как западные, так и постсоветские посткоммунистические страны, а также «классические» примеры из континентальной Европы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей статье «Живая Конституция развития» в Парламентской газете предложил «точечно» вносить корректировки в Конституцию России. В частности, господин Володин вновь предложил ввести норму, которая бы разрешала Госдуме участвовать в формировании правительства. По мнению спикера Госдумы, в Конституции должны также прописаны нормы, по которым правительство РФ будет отчитываться перед парламентом.

25 декабря на встрече президента с руководством Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин уже высказался за необходимость проанализировать, как «нормы Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты». Господин Володин также заявил о необходимости расширения полномочий парламента для того, чтобы «устранить дисбаланс ветвей власти», в том числе при взаимодействии с правительством.

В июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Кремль рассматривает сценарий, при котором конституционные полномочия премьер-министра будут расширены в ущерб президентским, для чего требуется одобрение Госдумы.

Подробнее о предложениях спикера Госдумы — в публикации “Ъ” «Прорабы донастройки».