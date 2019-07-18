В Аксубаевском районе Татарстана нашли древнее захоронение

В Аксубаевском районе Татарстана, возле трассы между селами Старые Киязлы, Новые Киязлы и Кызыл Тау, нефтяники во время прокладки нефтепровода обнаружили древнее мусульманское захоронение площадью 10 га. Как пишет InKazan со ссылкой на главу села Старые Киязлы, сейчас на территории найденного захоронения работают археологи и студенты из Марий Эл, Башкирии и Татарстана — они запечатывают найденные останки и отвозят в Казань для экспертизы.

Предположительно, захоронение датируется X-XIV веками. Судя по снимкам в соцсетях, рабочие обнаружили останки взрослых и детей,

После экспертизы останки похоронят по мусульманским обычаям.

“Ъ-Казань”