ММК вновь занял первое место в рейтинге российских производителей листового проката

В рейтинге ведущих производителей и поставщиков продукции черной и цветной металлургии по итогам I полугодия 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат занял первое место среди российских производителей плоского проката, а также оцинкованного и окрашенного проката.



Исследование регулярно проводится отраслевым изданием «Металлоснабжение и сбыт». ММК в очередной раз занял первое место среди российских производителей листового проката. Лидирующие позиции в этом сегменте обусловлены наличием у ММК современных прокатных комплексов, введенных в строй в последнее десятилетие. Среди них можно выделить комплекс по производству толстолистового проката (стан 5000) и новейший комплекс холодной прокатки (стан 2000) для производства высококачественного автолиста и холоднокатаного оцинкованного проката для строительной отрасли и производителей бытовой техники.

Качественная и конкурентоспособная продукция, выпускаемая ПАО «ММК», позволяет компании занимать ведущие позиции на многих отраслевых рынках. В частности, в настоящее время комбинат является ведущим поставщиком металлопродукции из черных металлов для автозаводов и смежных предприятий, выпускающих автокомпоненты. Компания поставляет холоднокатаный и горячеоцинкованный прокат всем основным российским предприятиям отрасли, а также иностранным автоконцернам, локализующим свои мощности в России. В 2018 году поставки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината в адрес предприятий автомобильной промышленности составили почти 550 тыс. тонн, что стало рекордным показателем для компании.

ММК также удерживает первое место и в разделе рейтинга «Металлоснабжения и сбыта», посвященном производителям оцинкованного и окрашенного металла. Мощности Магнитки по выпуску оцинкованного проката превышают 2 млн тонн в год. С вхождением в 2017 году в состав Группы ММК Лысьвенского металлургического завода компания стала крупнейшим производителем оцинкованного проката и проката с покрытиями в России. Существенно расширилась и сортаментная линейка этих видов продукции. Развитие производства металлопроката с покрытиями отвечает стратегическому курсу ММК на увеличение выпуска высокомаржинальной продукции.

Помимо этого, еще две компании Группы ММК отмечены в рейтинге по итогам I полугодия 2019 года. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вошел в первую тройку производителей метизной продукции, а Торговый дом ММК занял второе место в списке лучших торговых домов металлургических комбинатов.

Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за I полугодие 2019 года составлен на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении победителей учитывались динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщиков в части выполнения договорных обязательств и открытость в предоставлении информации.