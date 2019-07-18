Mercedes-Benz обновил кроссовер AMG GLC 43

Mercedes-AMG GLC 43. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLC 43. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLC 43. Фото: Mercedes-Benz

Автомобили получили новую оптику, фирменную решетку радиатора, спортивные бампера и пороги, а также выхлопную систему с овальными патрубками. В оснащение вошли цифровая панель приборов, новая мультимедийная система MBUX, спортивные руль и сиденья, а также особые варианты отделки интерьера.

Кроссоверы оснащаются 3-литровыми бензиновыми турбомоторами V6, мощность которых была увеличена до 390 л.с. Двигатель сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В базовое оснащение включена адаптивная пневмоподвеска.

Напомним, премьера базовых версий обновленного Mercedes-Benz GLC состоялась и Mercedes-Benz GLC Coupe состоялась в начале 2019 года.