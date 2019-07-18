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«Башспирт» потребовал от блогера Андрея Потылицына 1 млн рублей

Госхолдинг «Башспирт» подал в арбитражный суд Башкирии заявление о защите деловой репутации и взыскании 1 млн руб. убытка с уфимского блогера Андрея Потылицына. Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 11 июля, предварительное рассмотрение дела назначено на 31 июля. Суд попросил истца обосновать размер убытков, ответчика — предоставить мотивированный отзыв.

Суть претензий в материалах дела пока не уточнена. Андрей Потылицын сообщил, что претензии адресованы материалу «СМИ виноваты во всех бедах Хабирова», опубликованном на видеохостинге Youtube 8 июня.

«Башспирт» объединяет четыре ликероводочных завода в Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Бирске и спиртовый в Стерлитамаке, развивает собственную розничную сеть из 168 магазинов. Занимает 5% рынка производства алкоголя в России.

Ирина Самойлова


Био или не быть

Совет директоров республиканского госхолдинга «Башспирт» вчера утвердил новую стратегию развития предприятия. Новый менеджмент намерен провести ребрендинг госкомпании, позиционировать ее как производителя биологически чистой продукции под брендом «Башбиоспирт», трансформировать розничную сеть в алкомаркеты «Тантана», продавать франшизу, усилить экспансию в регионы России и особенно в Сибирь. Что касается местного рынка, то в руководстве совета предлагают «вытеснять» с него иногородних производителей. Также в «Башспирте» готовятся к возникновению избытка продукции после ввода в 2020 году нового водочного завода под Уфой: это может привести к закрытию части старых предприятий или их продаже.

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