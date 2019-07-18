«Башспирт» потребовал от блогера Андрея Потылицына 1 млн рублей

Госхолдинг «Башспирт» подал в арбитражный суд Башкирии заявление о защите деловой репутации и взыскании 1 млн руб. убытка с уфимского блогера Андрея Потылицына. Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 11 июля, предварительное рассмотрение дела назначено на 31 июля. Суд попросил истца обосновать размер убытков, ответчика — предоставить мотивированный отзыв.

Суть претензий в материалах дела пока не уточнена. Андрей Потылицын сообщил, что претензии адресованы материалу «СМИ виноваты во всех бедах Хабирова», опубликованном на видеохостинге Youtube 8 июня.

«Башспирт» объединяет четыре ликероводочных завода в Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Бирске и спиртовый в Стерлитамаке, развивает собственную розничную сеть из 168 магазинов. Занимает 5% рынка производства алкоголя в России.

Ирина Самойлова