«Башспирт» потребовал от блогера Андрея Потылицына 1 млн рублей

Госхолдинг «Башспирт» подал в арбитражный суд Башкирии заявление о защите деловой репутации и взыскании 1 млн руб. убытка с уфимского блогера Андрея Потылицына. Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 11 июля, предварительное рассмотрение дела назначено на 31 июля. Суд попросил истца обосновать размер убытков, ответчика — предоставить мотивированный отзыв.
Суть претензий в материалах дела пока не уточнена. Андрей Потылицын сообщил, что претензии адресованы материалу «СМИ виноваты во всех бедах Хабирова», опубликованном на видеохостинге Youtube 8 июня.
«Башспирт» объединяет четыре ликероводочных завода в Уфе, Стерлитамаке, Белебее и Бирске и спиртовый в Стерлитамаке, развивает собственную розничную сеть из 168 магазинов. Занимает 5% рынка производства алкоголя в России.
Совет директоров республиканского госхолдинга «Башспирт» вчера утвердил новую стратегию развития предприятия. Новый менеджмент намерен провести ребрендинг госкомпании, позиционировать ее как производителя биологически чистой продукции под брендом «Башбиоспирт», трансформировать розничную сеть в алкомаркеты «Тантана», продавать франшизу, усилить экспансию в регионы России и особенно в Сибирь. Что касается местного рынка, то в руководстве совета предлагают «вытеснять» с него иногородних производителей. Также в «Башспирте» готовятся к возникновению избытка продукции после ввода в 2020 году нового водочного завода под Уфой: это может привести к закрытию части старых предприятий или их продаже.