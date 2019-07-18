«Роскосмос» и NASA обсуждают возможность полета россиян на новых кораблях США

«Роскосмос» и NASA обсуждают, при каких условиях и когда российские космонавты начнут полеты на новых американских космических кораблях в составе смешанных экипажей, сообщили «РИА Новости» в американском управлении. «Идут обсуждения по поводу запусков коммерческих кораблей и распределения кресел»,— ответил представитель NASA на вопрос, полетят ли первые российские космонавты на новых кораблях в 2021 году.

Ранее источник сообщал, что первый экипаж отправится к МКС весной 2020 года на американском корабле, однако пока неясно на каком.

Напомним, в 2011 году американская пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации. После этого экипажи на МКС стали доставлять только российские корабли «Союз».

Американская компания SpaceX Илона Маска по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. Первый полет Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с “Союзами”».