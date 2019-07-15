«РИА Новости»: первый корабль США с экипажем полетит на МКС весной 2020 года

Первый космический корабль США с экипажем полетит на Международную космическую станцию (МКС) весной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в отрасли. По результатам испытаний станет ясно, какой корабль полетит к станции — Crew Dragon от Space X или Starliner от Boeing.

«Запуск первого после сертификации NASA американского корабля с экипажем на МКС намечается в мае 2020 года»,— сказал источник.

Напомним, в 2011 году американская пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации. После этого экипажи на МКС стали доставлять только российские корабли «Союз».

Американская компания SpaceX Илона Маска по заказу NASA разработала первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, предназначенный для доставки космонавтов на МКС и их возвращения на Землю. Первый полет Crew Dragon к МКС без экипажа состоялся 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с “Союзами”».