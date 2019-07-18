Пентагон одобрил отправку более 2 тыс. военных на границу с Мексикой

Пентагон объявил об отправке дополнительных 2,1 тыс. военных на границу США с Мексикой для усиления безопасности. Из них 1,1 тыс. военных будут заниматься воздушным наблюдением, оказывать логистическую и административную поддержку, передает AP.

Пентагон заявил, что новый исполняющий обязанности министра обороны Ричард Спенсер одобрил дополнительное размещение. 1 тыс. нацгвардейцев из Техаса будут оказывать содействие таможне и погранслужбе в центрах временного содержания мигрантов. Они присоединятся почти к 2,5 тыс. военных и 2 тыс. нацгвардейцев, уже размещенных на границе.

Ранее в США вступил в силу новый закон, запрещающий мигрантам просить убежища, если они прибыли в Штаты через третьи страны. В основном новые миграционные правила направлены против выходцев из Центральной Америки, прибывающих в страну через Мексику.

Подробнее — в публикации “Ъ” «США закрывают южную границу».