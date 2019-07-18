Школьников и бюджетников переводят на самозанятость

В Татарстане врачей, учителей, соцработников, а также школьников и студентов намерены привлечь к уплате нового налога на профессиональный доход. Такую установку вчера огласил начальник регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Марат Сафиуллин. Он выразил обеспокоенность «недостаточными темпами» регистрации самозанятых. За полгода этот статус получили лишь 20 тыс. жителей республики, что составляет треть годового плана, поставленного федеральным центром. Эксперты считают, что «самозанятые бюджетники» помогут «выправить статистику», но «результаты эксперимента от этого изменятся только на бумаге».



О «недостаточных темпах» регистрации самозанятых в Татарстане руководитель УФНС Марат Сафиуллин заявил вчера на совещании в Кабмине республики. «Совместная работа налоговых органов с муниципалитетами и аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей по привлечению самозанятых граждан к регистрации и уплате налога, мы считаем, должна быть в более серьезном виде»,— сказал господин Сафиуллин. Он попросил чиновников обратить особое внимание «на бюджетную сферу — преподавателей, медицинских и социальных работников». «Также немало потенциальных плательщиков среди школьников и студентов»,— отметил глава налоговой службы.

Напомним, специальный налоговый режим на профессиональный доход был введен с 1 января 2019 года в четырех регионах-донорах: в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. В эксперименте участвуют граждане, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Согласно принятому закону, самозанятые освобождаются от НДФЛ, но обязаны платить 4% с дохода от работы с физлицами и 6% — с организациями (совокупный доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год). Самозанятые регистрируются в качестве налогоплательщиков с помощью мобильного приложения «Мой налог».

Как сообщил Марат Сафиуллин, за первое полугодие 2019 года новый налоговый статус в Татарстане получили 20 тыс. человек. Сумма уплаченного ими налога составила около 20 млн руб. Господин Сафиуллин обратил внимание, что «более 70% плательщиков налога на профессиональный доход ранее не регистрировали свою деятельность»: «То есть вышли из тени, это очень хорошо».

В то же время, согласно планам федерального центра, к концу года в Татарстане на новый вид налогообложения должны перейти 60 тыс. человек. Получается, что за полгода республика выполнила лишь треть плана. Ранее министр экономики региона Фарид Абдулганиев жаловался, что для Татарстана определены слишком высокие требования. «Для примера: 48 тыс. должно быть зарегистрировано в Москве, которая (по численности населения) в пять раз больше, чем вся республика»,— говорил министр.

Установки налоговой уже начали выполнять в районах республики. На прошлой неделе в интернет-группе «Родительское сообщество Татарстана» появилось сообщение, что в одной из школ Тукаевского района родителей попросили подключить гаджеты детей к приложению «Мой налог». Объяснялось это тем, что школьники старше 14 лет уже имеют паспорта и летом подрабатывают. В министерстве образования заявили, что речь идет только о добровольной регистрации с согласия родителей. В министерстве экономики «приветствовали» появление «молодых самозанятых», посчитав это «своеобразным первым шагом школьников в большой бизнес».

Глава УФНС вчера сообщил, что сейчас самозанятыми зарегистрировались уже 499 несовершеннолетних. «Наша задача — не только количество (самозанятых.— “Ъ”), а научить этих людей, чтобы они зарабатывали деньги, особенно молодежь. Образовательные программы, курирование и все остальное»,— отреагировал на совещании президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Вероятность того, что Татарстану и другим регионам не удастся выполнить план по регистрации самозанятых, сейчас выглядит достаточно высокой»,— говорит партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его мнению, «проблема кроется в отсутствии гарантий того, что по завершении эксперимента его участникам будут сохранены предлагаемые сейчас относительно выгодные условия уплаты налога в размере 4% вместо НДС и подоходного». Кроме того, по его словам, у самозанятых «нет понимания, в чем, собственно, именно их выгода от регистрации».

Господин Жарский отмечает, что «использование административного ресурса и регистрация в качестве самозанятых бюджетников», которые получают основной доход не от оказания услуг на возмездной основе в нерабочее время, «никоим образом не скажется на фактической успешности эксперимента по выводу из тени». «Да, выправить статистику “самозанятые” бюджетники, наверное, помогут, но результаты эксперимента от этого изменятся только на бумаге»,— заключил эксперт.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев говорит, что «сам по себе переход в сферу самозанятости зависит от множества условий, имеющих в своей основе экономические факторы». «Выгодно предпринимателям регистрироваться как самозанятые — они будут это делать. Невыгодно — не будут»,— заметил эксперт. Он полагает, что прежний «скачок численности зарегистрированных самозанятых пришелся на период, когда в массовом порядке в этот статус переходили индивидуальные предприниматели»: «В дальнейшем число самозанятых будет пополняться в основном за счет весьма ограниченного перечня профессий, работа в которых или слишком видна для фискальных органов и может быть легко проконтролирована, или связана с необходимостью рекламировать свои услуги в интернете или прессе».

Секретарь совета по предпринимательству при президенте Татарстана, бывший бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов на запрос “Ъ” вчера не ответил.

Кирилл Антонов