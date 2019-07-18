Мэрии светит от «Ульяновскэнерго»

ПАО «Ульяновскэнерго» требует привлечь муниципальное образование «город Ульяновск» в лице управления ЖКХ к субсидиарной ответственности по долгам МБУ «Дирекция единого заказчика» (МБУ «ДЕЗ») на сумму около 0,9 млрд руб. Ранее Арбитражный суд Ульяновской области и апелляционная инстанция отказали в удовлетворении иска, однако окружной арбитражный суд отменил их решение и вернул дело на новое рассмотрение. Истец заявляет, что больше не намерен «выступать меценатом» и требует начать возвращать долги. Эксперты полагают, что в данной ситуации вероятность удовлетворения иска «Ульяновскэнерго» очень высока, что может стать сильным ударом по бюджету Ульяновска.

В пятницу минувшей недели Арбитражный суд Ульяновской области заново принял к производству исковое заявление ПАО «Ульяновскэнерго» к муниципальному образованию «город Ульяновск» (в лице управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) о взыскании за счет казны муниципального образования задолженности в размере 898,986 млн руб. в порядке субсидиарной ответственности. Следующее заседание суда состоится 8 августа.

Если раньше «Ульяновскэнерго» обращалось в арбитражный суд с исками непосредственно к предприятиям и учреждениям Ульяновска, то теперь город привлекают к субсидиарной ответственности, и это, похоже, новая и более действенная форма взаимоотношений с должником.

Речь идет о долгах по договорам поставки тепловой энергии с УМУП «Городской теплосервис» (тогда это относилось к «Ульяновскэнерго»), они тянутся с 90х годов прошлого века, исполнительные производства по ним были начаты в 2000 году. Как отмечается в иске, УМУП «Городской теплосервис», несмотря на исполнительные производства, долги не возвращал, в то же время предприятие обладало имущественным правом требования к МБУ «ДЭЗ» на сумму в 898,986 млн руб. Эта дебиторская задолженность была предложена на реализацию через публичные торги, но они не состоялись, после чего в 2015 году задолженность МБУ «ДЭЗ» предложена компании «Ульяновскэнерго» в счет погашения долга «Городского теплосервиса». После этого «Ульяновскэнерго» стало фактическим кредитором «ДЭЗ». А в этой ситуации, когда должник является муниципальным учреждением и не имеет средств для возврата долгов, в соответствии с Гражданским кодексом субсидиарную ответственность должен нести собственник должника, в данном случае — муниципальное ­образование.

Ульяновский арбитражный суд, ссылаясь на то, что эта норма была введена в 1995 году и не может распространяться на отношения, возникшие до ее введения, в иске отказал. Апелляционная инстанция с этим решением согласилась. Однако Арбитражный суд Поволжского округа, рассмотрев кассационную жалобу «Ульяновскэнерго», указал, что нижестоящие инстанции неправильно применили нормы права, поскольку отношения, связанные с субсидиарной ответственностью, возникли уже после введения этих норм. Дело вернули на новое ­рассмотрение.

На сегодня основными акционерами ПАО «Ульяновскэнерго» являются ООО «Томет» (24,43%), зарегистрированное в Самарской области (село Зеленовка, владелец 100% — компания Triumph development ltd, Hong Kong); ООО «ТОАЗ-Диоксид» (19.95%), зарегистрированное также в Зеленовке Самарской области (собственник 100% — ПАО «ТОАЗ»); ПАО «Трансаммиак» (15.21%), зарегистрированное в Тольятти Самарской области (владельцы контрольного пакета — юрлица, зарегистрированные в оффшорной зоне на Кипре, АО «Тольяттихимбанк» (9,13%). По итогам 2017 года дебиторская задолженность компании составляет 4,131 млрд руб. при кредиторской задолженности в 1,118 млрд руб. По состоянию на 1 марта 2019 года только по электроэнергии долги городских и областных предприятий и организаций составляют 1,412 млрд руб.

В ПАО «Ульяновскэнерго» настроены решительно. «Мы не сторонники судебных тяжб, наша позиция — не судиться, а договариваться. И если бы город начал рассчитываться, не было бы вопросов, мы готовы на составление графика по реструктуризации долга. Но, учитывая, что нас не слышат, а долг — огромный, мы вынуждены добиваться выигрыша в суде. Далее заниматься меценатством наши акционеры не согласны. Так мы можем оказаться сами в предбанкротном состоянии, уже сейчас нам некоторые банки отказывают в кредитах из-за задолженности»,— сказал „Ъ“ гендиректор «Ульяновскэнерго» Юрий Осипенко. По его словам, он знает, что «город бы рад погасить долги, но нет у него средств», «но есть и долг, и его надо возвращать». Он считает, что вопрос надо поднимать на областном уровне, а областному — на федеральном, «тем более что и у областных предприятий также большие долги перед „Ульяновскэнерго“». Он также согласен с возможностью возврата долгов городским имуществом, «но только по реальным ценам, а не по тем, что предлагают». Юрий Осипенко не исключает, что в дальнейшем, возможно, метод субсидиарной ответственности могут применить и в отношении областных учреждений. По данным «Ульяновскэнерго», в пятницу планируется «большое совещание по этим вопросам, которое будет проводить председатель областного правительства Александр ­Смекалин».

Получить пояснения от администрации Ульяновска не удалось. Мэр Сергей Панчин и его первый заместитель Владислав Игонин были в течение дня для комментариев недоступны, и.о. замглавы Ульяновска Алексей Егоров, курирующий управление ЖКХ, от комментариев отказался, сославшись на занятость.

Руководитель юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отмечая, что «при возвращении дела на новое рассмотрение, как правило, первая инстанция принимает противоположное решение», полагает, что на этот раз у «Ульяновскэнерго» высокие шансы на удовлетворение иска. «А в этой ситуации возможности взыскать долги уже совсем другие, они намного больше, уже не будет новых невыплат, долг станет реальным. И это очень большой удар, если учесть, что сумма долга — это десятая часть годового бюджета города. Не думаю, что кто-то сможет объявить о неплатежеспособности города, но если будет наложен арест на счета, это будет значить, что город не сможет исполнять многие социальные обязательства»,— сказал юрист.

Председатель гордумы Илья Ножечкин заметил, что проблема долга депутатов «очень беспокоит», и гордума «будет отслеживать качество юридического сопровождения со стороны администрации города как ­ответчика».

Сергей Титов, Ульяновск