К ОЭЗ «Тольятти» пришли с претензиями Подан иск о банкротстве оператора особой экономической зоны в Тольятти

ООО «Бизнес Консалт» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать банкротом АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Тольятти“» (ОЭЗ „Тольятти“). Заявление компании пока не принято к производству. Согласно данным электронной картотеки суда, ОЭЗ «Тольятти» задолжал «Бизнес Консалту» 1 млн руб. Эксперты сомневаются, что существует реальная угроза банкротства ОЭЗ, называя исковое заявлением способом давления на должника.

ООО «Бизнес Консалт» потребовало банкротства оператора особой-экономической зоны «Тольятти». Соответствующий иск компания подала в арбитражный суд на прошлой неделе. Заявление пока не принято к производству. Согласно данным электронной картотеки суда, долг ОЭЗ перед «Бизнес Консалтом» составляет около 1 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», ранее между компаниями не возникало судебных споров. Также к ОЭЗ «Тольятти» никогда не предъявляли иски о несостоятельности.

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Тольятти“» создано в 2014 году для управления промышленной зоной площадью 660 га в Ставропольском районе Самарской области по соседству с площадями альянса АвтоВАЗ — Renault — Nissan, GM-АвтоВАЗ и технопарком «Жигулевская долина». Уставной капитал общества составляет 6,5 млрд руб.

Владельцем ОЭЗ «Тольятти» является московское АО «Особые экономические зоны». Председателем совета директоров выступает министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка тольяттинской ОЭЗ в 2017 году составила 11 млн руб., убыток превысил 179 млн руб. Финансовая отчетность за более поздний период не опубликована.

ОЭЗ начитывается два десятка резидентов. По данным областного правительства, общий объем инвестиций в создание особой экономической зоны составил почти 20 млрд руб., из них более 12 млрд — частные средства компаний.

В прошлом месяце местные власти анонсировали развитие площадки за счет создания транспортно-логистической инфраструктуры. «В следующем году завершится создание таможенной инфраструктуры площадью 10 га и начнется строительство железной дороги. Начинается реконструкция автодороги Тольятти — Ягодное. Строительство мостового перехода в районе села Климовка протяженностью 3,75 километра с четырехполосным движением, как часть транспортно-логистического коридора Европа — Западный Китай, поможет оптимизировать транспортную логистику для резидентов»,— написали в правительстве области.

• ООО «Бизнес Консалт» зарегистрировано в 2016 году в Самаре. Собственником компании указана Светлана Хусаинова. Основной вид деятельности организации — консультирование по вопросам коммерческой недвижимости и управление. Выручка «Бизнес Консалта» в 2017 году составила 28 млн руб. Прибыль — 102 тыс. руб.

По информации «СПАРК-Интрефакс», в арбитражном суде помимо заявления о банкротстве рассматриваются еще одно дело с участием оператора ОЭЗ в качестве ответчика — иск ООО «Волгаспецтранс» о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда с суммой около 13 млн руб.

По словам юристов, иск о банкротстве ОЭЗ больше похож на попытку давления на должника. «Такой способ может использоваться как стимул для оплаты задолженности. Вероятно, истец ожидает, что после подачи заявления долг будет погашен»,— поясняет генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Как он добавляет, реальная угроза возникает при условии, если должнику нечем будет возвращать долг. Связаться с «Бизнес-Консалтом» „Ъ“ не удалось — телефонные номера компании не указываются в открытых источниках. В ОЭЗ «Тольятти» на звонок не ответили.

Сабрина Самедова