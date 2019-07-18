Бюджету выставили энергосчет

Минэкономики разработало радикальный сценарий ликвидации перекрестного субсидирования в энергетике — механизма, при котором одни потребители энергорынка платят за других. В министерстве считают, что всю нагрузку в 402 млрд руб. в год может взять на себя бюджет. Крупных промышленников, за счет которых в основном сейчас и происходит перекрестное субсидирование, идея предсказуемо радует. Аналитики согласны, что она снимает одно из ключевых ограничений развития отрасли. Но на рынке сомневаются, что предложение будет реализовано.

Минэкономики предложило переложить основную часть перекрестного субсидирования в электроэнергетике с оптового энергорынка на бюджет уже с 2020 года. Это следует из проекта указа президента, размещенного 17 июля на regulation.gov.ru.

Проблема «перекрестки» в электроэнергетике — когда одни потребители платят больше, чтобы компенсировать более низкие тарифы других,— относится к разряду «вечных». Реформа отрасли предполагала ликвидацию «перекрестки», но сделать это не удалось. Так, тарифы населения до сих пор гораздо ниже реальных трат энергетиков, за граждан платят мелкие и средние («прочие») и крупные потребители. Объем «перекрестки» также остается предметом споров. По оценкам Минэнерго, в 2012 году речь шла о 220 млрд руб., в 2017-м — 368 млрд руб., прогноз на 2022 год — 417 млрд руб. В ФАС перекрестное субсидирование в электросетевом комплексе оценивают в 220 млрд руб.

Правительство в очередной раз вернулось к проблеме ликвидации «перекрестки» год назад. Минэкономики предлагало ввести соцнорму потребления, но вице-премьер Дмитрий Козак в феврале отказался от этого механизма. Правительство остановилось на отказе от льготного техприсоединения, введении дифференциации тарифов ФСК и оплате неиспользуемой сетевой мощности. В интервью “Ъ” 27 марта вице-премьер оценивал вклад этих мер в снижение «перекрестки» в 100 млрд руб.

Но в Минэкономики считают, что проблема перекрестного субсидирования в целом не может быть решена без вмешательства государства.

Общий объем субсидирования в министерстве оценивают в 402 млрд руб. в год — это 2,2% от расходов бюджета в 2019 году или, например, половина расходов на образование. «В реальности цифра вырастет до 450–500 млрд руб.»,— отмечает один из источников “Ъ”, добавляя, что подход «подразумевает колоссальные региональные бюджетные риски»,— существенная часть «перекрестки» распределяется через региональные тарифы, и потребуются постоянные трансферты из бюджета в регионы.

Минэкономики как минимум предлагает переложить на бюджет поддержку конкретных энергопроектов, за которые сейчас платит оптовый рынок: снижение энерготарифов на Дальнем Востоке (около 32 млрд руб. в год), платежи за регионы, перешедшие со свободного энергорынка на тариф (до 20 млрд руб.), строительство новых ТЭС в Калининградской области (до 15 млрд руб.), строительство мусоросжигающих ТЭС и станций с большими экспериментальными российскими газовыми турбинами.

Источники “Ъ” в профильных министерствах и на энергорынке называют инициативу «единственно верной», поскольку она не приведет к росту нагрузки потребителей, но при этом «заведомо нереализуемой» — ее дальнейшее продвижение будет политически сложным.

Дополнительные расходы на такую сумму невозможны без корректировки бюджетного правила, а его принятие — главное достижение первого вице-премьера Антона Силуанова и, как он не раз повторял, основа макроэкономической стабильности.

В Минэнерго прорабатывают инициативу Минэкономики, в ФАС с ней пока незнакомы. В Минфине “Ъ” сообщили, что рассмотрят предложения. В «Сообществе потребителей энергии» идею называют реалистичной и эффективной, «поскольку без твердого указания от первого лица проблему только забалтывают», а перекрестка продолжает расти, сковывая ресурсы промышленности». Источник в «Россетях» считает подход Минэкономики «слишком радикальным» и предлагает подумать о других мерах: от адресной поддержки населения до перераспределения «перекрестки» между магистральными и распредсетями.

Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов отмечает, что инициатива Минэкономики снимает один из главных ограничителей рыночного развития отрасли: «Это социальная проблема и должна решаться за пределами рынка». Но Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» считает перекладывание нагрузки полностью на бюджет рискованным — неясно, удастся ли из года в год поддерживать эту субсидию.

Татьяна Дятел