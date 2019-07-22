Империя ОКУПов

ОКУПы — общества по коллективному управлению авторскими правами

ОКУПы — это четыре взаимосвязанные некоммерческие организации с взаимно пересекающимся менеджментом, имеющие 15 дочерних организаций.

Российский союз правообладателей (РСП)

Годовой сбор — около 3 млрд рублей

Имеет аккредитацию на деятельность в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами, предусмотренную подпунктом 4 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ. Основные доходы — сборы с чистых носителей (прозванные в народе налогами на болванки), сборы со свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях

Российское авторское общество (РАО)

Годовой сбор — 4 млрд рублей

Имеет аккредитацию на деятельность в сфере коллективного управления авторскими правами, предусмотренную подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ. Основные доходы — сборы за использование музыкальных произведений.

Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС)

Годовой сбор — 3 млрд рублей

Имеет аккредитацию на деятельность в сфере коллективного управления смежными правами , предусмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ.

Некоммерческое партнерство «УПРАВИС»

Информации о годовом сборе нет

Некоммерческая организация. Имеет аккредитацию на деятельность в сфере управления правом следования, предусмотренной, предусмотренной подпунктом 3 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ.

Дочерние организации ОКУПов

Агентство по управлению непрофильными проблемными активами РАО (АУНПА)

Ассоциация IPChain

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП)

Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС)

Прототайпс

Российский авторский союз

Российский музыкальный союз

Русское фонографическое общество

Сервисно-эксплуатационная компания (СЭК)

Театральный агент

ООО «Бастион»

Группа компаний «Центр»

ООО «Гимле Консалтинг»

Формакс»

ЧОП «Хранитель»

Источник: Copycollect.com