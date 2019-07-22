Империя ОКУПов

ОКУПы — общества по коллективному управлению авторскими правами
ОКУПы — это четыре взаимосвязанные некоммерческие организации с взаимно пересекающимся менеджментом, имеющие 15 дочерних организаций.
Российский союз правообладателей (РСП)
Годовой сбор — около 3 млрд рублей
Имеет аккредитацию на деятельность в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами, предусмотренную подпунктом 4 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ. Основные доходы — сборы с чистых носителей (прозванные в народе налогами на болванки), сборы со свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях
Российское авторское общество (РАО)
Годовой сбор — 4 млрд рублей
Имеет аккредитацию на деятельность в сфере коллективного управления авторскими правами, предусмотренную подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ. Основные доходы — сборы за использование музыкальных произведений.
Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС)
Годовой сбор — 3 млрд рублей
Имеет аккредитацию на деятельность в сфере коллективного управления смежными правами , предусмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ.
Некоммерческое партнерство «УПРАВИС»
Информации о годовом сборе нет
Некоммерческая организация. Имеет аккредитацию на деятельность в сфере управления правом следования, предусмотренной, предусмотренной подпунктом 3 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ.
Дочерние организации ОКУПов
Источник: Copycollect.com
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