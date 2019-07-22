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Империя ОКУПов

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ОКУПы — общества по коллективному управлению авторскими правами


ОКУПы — это четыре взаимосвязанные некоммерческие организации с взаимно пересекающимся менеджментом, имеющие 15 дочерних организаций.

Российский союз правообладателей (РСП)


Годовой сбор — около 3 млрд рублей

Имеет аккредитацию на деятельность в сфере коллективного управления авторскими и смежными правами, предусмотренную подпунктом 4 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ. Основные доходы — сборы с чистых носителей (прозванные в народе налогами на болванки), сборы со свободного воспроизведения фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях

Российское авторское общество (РАО)


Годовой сбор — 4 млрд рублей

Имеет аккредитацию на деятельность в сфере коллективного управления авторскими правами, предусмотренную подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ. Основные доходы — сборы за использование музыкальных произведений.

Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС)


Годовой сбор — 3 млрд рублей

Имеет аккредитацию на деятельность в сфере коллективного управления смежными правами , предусмотренных подпунктами 5 и 6 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ.

Некоммерческое партнерство «УПРАВИС»


Информации о годовом сборе нет

Некоммерческая организация. Имеет аккредитацию на деятельность в сфере управления правом следования, предусмотренной, предусмотренной подпунктом 3 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ.

Дочерние организации ОКУПов


  • Агентство по управлению непрофильными проблемными активами РАО (АУНПА)
  • Ассоциация IPChain
  • Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП)
  • Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС)
  • Прототайпс
  • Российский авторский союз
  • Российский музыкальный союз
  • Русское фонографическое общество
  • Сервисно-эксплуатационная компания (СЭК)
  • Театральный агент
  • ООО «Бастион»
  • Группа компаний «Центр»
  • ООО «Гимле Консалтинг»
  • Формакс»
  • ЧОП «Хранитель»

Источник: Copycollect.com

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