26 июля, пятница
Войти в профиль
Weekend

Коротко

Новости

все новости

Подробно

35

Фото: Pierre Antoine / Paris Musees

Лицом к спине

Елена Стафьева о выставке «Back Side / Спина в моде»

Журнал "Коммерсантъ Weekend" от , стр. 44

В парижском Музее Бурделя открылась выставка, сделанная Парижским музеем моды Galliera, и посвящена она задней стороне одежды. И конечно, спина тут — повод поговорить не только о декольте и декоративной отделке, но и о нравах и трендах современного мира


Без этого — без современных трендов — сейчас вообще не обходится почти ни одна фэшн-выставка. Все стремятся так или иначе, вне зависимости от сюжета, выдвинуть какой-нибудь социокультурный месседж на тему современности, иногда довольно неуклюже. Но куратор этой выставки Александр Самсон, глава департамента послевоенного haute сouture и современной моды Музея Galliera, выстроил образцовый баланс между модой, разными эпизодами ее истории и социокультурными примечаниями. При этом мода тут не просто очень профессионально отобранная, но еще и с очень французским изяществом развернутая — во всех смыслах этого слова.

Александр Самсон так говорит про предмет, его интересующий: «В обществе, помешанном на лице, спина — довольно неожиданная тема. Эта выставка, обращаясь к отношениям тела и одежды с социологической и психологической точки зрения, исследует наше восприятия спины — как своей собственной, так и других людей». Звучит довольно умственно, но на самом деле это прежде всего очень красиво. И очень изящно.

Фото: Pierre Antoine / Paris Musees

Фото: Pierre Antoine / Paris Musees

Фото: Pierre Antoine / Paris Musees

Фото: Pierre Antoine / Paris Musees

Фото: Pierre Antoine / Paris Musees

Фото: Pierre Antoine / Paris Musees

«Изящно» — это вообще первое слово, которое приходит в голову, когда попадаешь в Музей Бурделя. Выставка исключительно изящно вписана в музейное пространство. Сюда редко доходят туристы, но на самом деле это один из самых прелестных маленьких парижских музеев, со студией Бурделя, с высоким залом, где стоят модели, которые Бурдель делал, работая над скульптурами, с целой системой двориков, где тоже стоят бурделевские скульптуры, и с просторной подземной частью, где, собственно, и устроена основная экспозиция. Но манекены, развернутые спиной, расставлены и в студии Бурделя, и в зале моделей, и в других залах первого этажа. Среди скульптур под высоким потолком зала моделей, среди кентавров, коней, натянутых луков, они выглядят прямо-таки волшебными видениями. Между разных спин, стилей и эпох даже футуристический рыцарь Walter Van Beirendonck AW 19 становится персонажем феерии. Впрочем, Вальтер Ван Бейрендонк этому не чужд.

В принципе, расставить красивые платья посреди большого зала со скульптурами — нехитрое дело. Но куратор вместе со сценографом выставки Жан-Жюльеном Симоно зал за залом добивается того, чтобы эта скульптура все более и более взаимодействовала с модой, все сильнее с ней резонировала, они все сильнее втягивают ее в нужный им диалог. Одна из самых эффектных таких пар — в студии Бурделя, где рядом с распятием стоит невероятный серебряный корсет / кираса Givenchy by Alexander McQueen haute couture SS 00, сделанная словно бы для Жанны д’Арк. Удивительный эффект тут в том, что в какой-то момент мода одалживает собственное содержание скульптуре, и поставленные рядом с Craig Green, Paul Poiret, Charles James или Comme des Garcons неуклюже-монументальные бюсты и нелепо-бравурные амуры приобретают тонкость и глубину, им совершенно не свойственные.

Жанлу Сифф. «Eve de dos», 1997
Жанлу Сифф. «Хильда в платье слишком маленького размера», 1995
Жанлу Сифф. «Спина Астрид Хирен», 1964
Антуан Бурдель. «Торс», 1901
Антуан Бурдель. «Бюст», 1914
Zara, SS 2016
Yamamoto, SS 2001
Yamamoto, SS 2018
Raf Simons, SS 2015
Schiaparelli, SS 2015
Yves Saint Laurent, FW 1970-71
Вечернее платье, около 1925 года
Prisunic, 1967
Jean Patou by Christian Lacroix, FW 1986-87
Rick Owens, SS 2016
Lanvin by Alber Elbaz, FW 2010-11
Givenchy, SS 2018
Французский жилет, 1770-1775 годы
Jean Paul Gaultier, FW 2011-12
Jean Paul Gaultier, FW 2003-04
Jean Paul Gaultier, FW 1995-96
John Galliano, FW 1998-99
Корсет, конец XIX века
Comme des Garcons, SS 1997
Comme des Garcons, FW 2013-14
Смирительная рубашка, середина XX века
Balenciaga, FW 1961-62
Azzedine Alaia, SS 1986

Жанлу Сифф. «Eve de dos», 1997

Фото: © Estate of Jeanloup Sieff

Жанлу Сифф. «Хильда в платье слишком маленького размера», 1995

Фото: © Estate of Jeanloup Sieff

Жанлу Сифф. «Спина Астрид Хирен», 1964

Фото: © Estate of Jeanloup Sieff

Антуан Бурдель. «Торс», 1901

Фото: © Aurelie Dupuis / Musee Bourdelle / Azentis

Антуан Бурдель. «Бюст», 1914

Фото: © Aurelie Dupuis / Musee Bourdelle / Azentis

Zara, SS 2016

Фото: © Aurelie Dupuis/ Zara/ Azentis

Yamamoto, SS 2001

Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet

Yamamoto, SS 2018

Фото: © Aurelie Dupuis / Galliera / Azentis

Raf Simons, SS 2015

Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet

Schiaparelli, SS 2015

Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet

Yves Saint Laurent, FW 1970-71

Фото: © Eric Emo / Galliera / Roger-Viollet

Вечернее платье, около 1925 года

Фото:© Aurélie Dupuis / Galliera / Azentis

Prisunic, 1967

Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet

Jean Patou by Christian Lacroix, FW 1986-87

Фото: © Aurélie Dupuis / Galliera / Azentis

Rick Owens, SS 2016

Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet

Lanvin by Alber Elbaz, FW 2010-11

Фото: © Aurélie Dupuis / Galliera / Azentis

Givenchy, SS 2018

Фото: © Aurélie Dupuis/ Givenchy/ Azentis

Французский жилет, 1770-1775 годы

Фото: © Aurélie Dupuis / Galliera / Azentis

Jean Paul Gaultier, FW 2011-12

Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet

Jean Paul Gaultier, FW 2003-04

Фото: © Aurélie Dupuis/ Jean Paul Gaultier/ Azentis

Jean Paul Gaultier, FW 1995-96

Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet

John Galliano, FW 1998-99

Фото: © Aurélie Dupuis/ Patrimoine John Galliano/ Azentis

Корсет, конец XIX века

Фото: © Aurélie Dupuis/ Galliera/ Azentis

Comme des Garcons, SS 1997

Фото: © Aurélie Dupuis/ Comme des Garons/ Azentis

Comme des Garcons, FW 2013-14

Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet

Смирительная рубашка, середина XX века

Фото: © Aurélie Dupuis/ Muse du Dr Guislain, Gand/ Azentis

Balenciaga, FW 1961-62

Фото: © Aurélie Dupuis/ Balenciaga Archives Paris/ Azentis

Azzedine Alaia, SS 1986

Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet

С первого этажа музея вниз ведет туннель, заклеенный луками с разных современных фэшн-шоу, как их обычно показывают публике, когда модель идет на фотографов и мы видим ее только фронтально,— новейшая мода, да, действительно очень сконцентрирована на лице. Но так было не всегда — и если спуститься и пройти по большому нижнему пространству, организованному как лабиринт, то становится очень хорошо видна динамика. Платья с тренами и мужские жилеты XVIII века сменяются нарядами Баленсиаги с головокружительными спинами, горбами Рэй Кавакубо, у которой спина всегда претерпевает метаморфозы, как все человеческое тело в течение жизни, и деконструктивными эффектами Йодзи Ямамото. Кружевной корсет Жана Поля Готье, соединенный со шлемом на спине шнуровкой-позвоночником, стоит рядом с настоящими смирительными рубашками прошлого и позапрошлого веков — и это не единственная неожиданная и сильная рифма на выставке.

Конечно, современная мода и ее потребители сконцентрированы на том, что можно поместить в инстаграм,— и это должно быть достаточно просто и броско. Конечно, мы перестали видеть и понимать детали, перестали разглядывать одежду так, как это делали еще 15 лет назад. Но сверх этого выставка «Back Side / Dos a la mode» рассказывает нам истории, когда спина меняла все. В каталоге приводится рассказ Дианы Вриланд про светскую даму Риту де Акоста Лидиг, которая однажды явилась в свою ложу в Метрополитен-опера в простом закрытом черном платье, а когда она, разговаривая с друзьями, повернулась спиной к залу, то все увидели, что ее спина абсолютно голая,— и в это момент, говорит Вриланд, корсет моментально сделался demode. А на верхнем этаже музея показывают тот самый эпизод из фильма «Высокий блондин в черном ботинке», который помнит каждый советский человек,— где Мирей Дарк поворачивает к Пьеру Ришару спиной. Наверх непременно стоит подняться — там показывают отрывки из разных фильмов, от немых до современных, где спина оказывается в центре. И они станут отличным послесловием ко всему, что вы увидели на этой выставке.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Лучшие материалы

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Также в номере

выставки

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

кино

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Присоединяйтесь

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Профиль пользователя