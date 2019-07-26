Лицом к спине

В парижском Музее Бурделя открылась выставка, сделанная Парижским музеем моды Galliera, и посвящена она задней стороне одежды. И конечно, спина тут — повод поговорить не только о декольте и декоративной отделке, но и о нравах и трендах современного мира

Без этого — без современных трендов — сейчас вообще не обходится почти ни одна фэшн-выставка. Все стремятся так или иначе, вне зависимости от сюжета, выдвинуть какой-нибудь социокультурный месседж на тему современности, иногда довольно неуклюже. Но куратор этой выставки Александр Самсон, глава департамента послевоенного haute сouture и современной моды Музея Galliera, выстроил образцовый баланс между модой, разными эпизодами ее истории и социокультурными примечаниями. При этом мода тут не просто очень профессионально отобранная, но еще и с очень французским изяществом развернутая — во всех смыслах этого слова.

Александр Самсон так говорит про предмет, его интересующий: «В обществе, помешанном на лице, спина — довольно неожиданная тема. Эта выставка, обращаясь к отношениям тела и одежды с социологической и психологической точки зрения, исследует наше восприятия спины — как своей собственной, так и других людей». Звучит довольно умственно, но на самом деле это прежде всего очень красиво. И очень изящно.

Фото: Pierre Antoine / Paris Musees Фото: Pierre Antoine / Paris Musees Фото: Pierre Antoine / Paris Musees Фото: Pierre Antoine / Paris Musees Фото: Pierre Antoine / Paris Musees Фото: Pierre Antoine / Paris Musees

«Изящно» — это вообще первое слово, которое приходит в голову, когда попадаешь в Музей Бурделя. Выставка исключительно изящно вписана в музейное пространство. Сюда редко доходят туристы, но на самом деле это один из самых прелестных маленьких парижских музеев, со студией Бурделя, с высоким залом, где стоят модели, которые Бурдель делал, работая над скульптурами, с целой системой двориков, где тоже стоят бурделевские скульптуры, и с просторной подземной частью, где, собственно, и устроена основная экспозиция. Но манекены, развернутые спиной, расставлены и в студии Бурделя, и в зале моделей, и в других залах первого этажа. Среди скульптур под высоким потолком зала моделей, среди кентавров, коней, натянутых луков, они выглядят прямо-таки волшебными видениями. Между разных спин, стилей и эпох даже футуристический рыцарь Walter Van Beirendonck AW 19 становится персонажем феерии. Впрочем, Вальтер Ван Бейрендонк этому не чужд.

В принципе, расставить красивые платья посреди большого зала со скульптурами — нехитрое дело. Но куратор вместе со сценографом выставки Жан-Жюльеном Симоно зал за залом добивается того, чтобы эта скульптура все более и более взаимодействовала с модой, все сильнее с ней резонировала, они все сильнее втягивают ее в нужный им диалог. Одна из самых эффектных таких пар — в студии Бурделя, где рядом с распятием стоит невероятный серебряный корсет / кираса Givenchy by Alexander McQueen haute couture SS 00, сделанная словно бы для Жанны д’Арк. Удивительный эффект тут в том, что в какой-то момент мода одалживает собственное содержание скульптуре, и поставленные рядом с Craig Green, Paul Poiret, Charles James или Comme des Garcons неуклюже-монументальные бюсты и нелепо-бравурные амуры приобретают тонкость и глубину, им совершенно не свойственные.

Жанлу Сифф. «Eve de dos», 1997 Фото: © Estate of Jeanloup Sieff Жанлу Сифф. «Хильда в платье слишком маленького размера», 1995 Фото: © Estate of Jeanloup Sieff Жанлу Сифф. «Спина Астрид Хирен», 1964 Фото: © Estate of Jeanloup Sieff Антуан Бурдель. «Торс», 1901 Фото: © Aurelie Dupuis / Musee Bourdelle / Azentis Антуан Бурдель. «Бюст», 1914 Фото: © Aurelie Dupuis / Musee Bourdelle / Azentis Zara, SS 2016 Фото: © Aurelie Dupuis/ Zara/ Azentis Yamamoto, SS 2001 Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet Yamamoto, SS 2018 Фото: © Aurelie Dupuis / Galliera / Azentis Raf Simons, SS 2015 Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet Schiaparelli, SS 2015 Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet Yves Saint Laurent, FW 1970-71 Фото: © Eric Emo / Galliera / Roger-Viollet Вечернее платье, около 1925 года Фото:© Aurélie Dupuis / Galliera / Azentis Prisunic, 1967 Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet Jean Patou by Christian Lacroix, FW 1986-87 Фото: © Aurélie Dupuis / Galliera / Azentis Rick Owens, SS 2016 Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet Lanvin by Alber Elbaz, FW 2010-11 Фото: © Aurélie Dupuis / Galliera / Azentis Givenchy, SS 2018 Фото: © Aurélie Dupuis/ Givenchy/ Azentis Французский жилет, 1770-1775 годы Фото: © Aurélie Dupuis / Galliera / Azentis Jean Paul Gaultier, FW 2011-12 Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet Jean Paul Gaultier, FW 2003-04 Фото: © Aurélie Dupuis/ Jean Paul Gaultier/ Azentis Jean Paul Gaultier, FW 1995-96 Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet John Galliano, FW 1998-99 Фото: © Aurélie Dupuis/ Patrimoine John Galliano/ Azentis Корсет, конец XIX века Фото: © Aurélie Dupuis/ Galliera/ Azentis Comme des Garcons, SS 1997 Фото: © Aurélie Dupuis/ Comme des Garons/ Azentis Comme des Garcons, FW 2013-14 Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet Смирительная рубашка, середина XX века Фото: © Aurélie Dupuis/ Muse du Dr Guislain, Gand/ Azentis Balenciaga, FW 1961-62 Фото: © Aurélie Dupuis/ Balenciaga Archives Paris/ Azentis Azzedine Alaia, SS 1986 Фото: © Françoise Cochennec / Galliera / Roger-Viollet

С первого этажа музея вниз ведет туннель, заклеенный луками с разных современных фэшн-шоу, как их обычно показывают публике, когда модель идет на фотографов и мы видим ее только фронтально,— новейшая мода, да, действительно очень сконцентрирована на лице. Но так было не всегда — и если спуститься и пройти по большому нижнему пространству, организованному как лабиринт, то становится очень хорошо видна динамика. Платья с тренами и мужские жилеты XVIII века сменяются нарядами Баленсиаги с головокружительными спинами, горбами Рэй Кавакубо, у которой спина всегда претерпевает метаморфозы, как все человеческое тело в течение жизни, и деконструктивными эффектами Йодзи Ямамото. Кружевной корсет Жана Поля Готье, соединенный со шлемом на спине шнуровкой-позвоночником, стоит рядом с настоящими смирительными рубашками прошлого и позапрошлого веков — и это не единственная неожиданная и сильная рифма на выставке.

Конечно, современная мода и ее потребители сконцентрированы на том, что можно поместить в инстаграм,— и это должно быть достаточно просто и броско. Конечно, мы перестали видеть и понимать детали, перестали разглядывать одежду так, как это делали еще 15 лет назад. Но сверх этого выставка «Back Side / Dos a la mode» рассказывает нам истории, когда спина меняла все. В каталоге приводится рассказ Дианы Вриланд про светскую даму Риту де Акоста Лидиг, которая однажды явилась в свою ложу в Метрополитен-опера в простом закрытом черном платье, а когда она, разговаривая с друзьями, повернулась спиной к залу, то все увидели, что ее спина абсолютно голая,— и в это момент, говорит Вриланд, корсет моментально сделался demode. А на верхнем этаже музея показывают тот самый эпизод из фильма «Высокий блондин в черном ботинке», который помнит каждый советский человек,— где Мирей Дарк поворачивает к Пьеру Ришару спиной. Наверх непременно стоит подняться — там показывают отрывки из разных фильмов, от немых до современных, где спина оказывается в центре. И они станут отличным послесловием ко всему, что вы увидели на этой выставке.