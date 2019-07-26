Бросок камней

Виктуар де Кастеллан, создательница и бессменный руководитель Dior Joaillerie, делает ювелирные коллекции уже 20 лет, с 1999 года. Конечно, в этом году она придумала специальную коллекцию haute joaillerie по поводу своего юбилея — Gem Dior. И удивила всех

Не то чтобы раньше Виктуар нас не удивляла. Удивление — это вообще ее второе имя. Она пришла создать ювелирное ателье Dior, которого до нее просто не существовало, и удивила всех первой же коллекцией — настолько экстравагантной, даже эксцентричной она была, так необычно Виктуар смешивала цвета, так легко соединяла драгоценные алмазы и полудрагоценные камни в одном украшении, такими причудливыми их делала. Так не поступал никто — ни у кого тогда не было такой избыточной эстетики, такой безудержной фантазии и при этом такого сильного видения и четкости в выстраивании собственного ювелирного мира. Виктуар всегда была самым крутым воображением современного ювелирного мира — но, как показала нынешняя коллекция, еще и самым непредсказуемым.

Насколько бы ни были причудливы коллекции Виктуар де Кастеллан, ее мысль всегда оставалось довольно предметной, укорененной в вещном мире. От чего бы она ни отталкивалась в последнее время, будь то боскеты Версальского парка, Зеркальная галерея или салон Аполлона Большого Версальского дворца, бантики мадам де Фонтанж или кружева Марии Антуанетты — все это всегда было очень конкретным, и в украшениях узнавались перья с канделябров в тронном зале Аполлона или знаменитые люстры Зеркальной галереи. И вот после этой предметности Виктуар де Кастеллан к своему юбилею неожиданно обратилась к абстрактному экспрессионизму. Именно такая параллель с историей искусства подходит лучше всего для ее нынешней коллекции, в которой нет ничего, кроме цвета и формы камней.

Gem Dior — это игра с двумя словами, английским gem, то есть «драгоценный камень», и французским j’aime, то есть «я люблю», смысл которой в том, что камни — это все-таки самое главное и самая большая любовь Виктуар. Как говорит она сама: «В конце концов, остаются материал и цвет». Список камней, которые Виктуар использовала в этой коллекции, читается как стихотворение: бриллианты, изумруды, рубины, розовые сапфиры, желтые сапфиры, шпинели, танзаниты, турмалины Параиба, сине-зеленые турмалины, рубеллиты, спессартины, цавориты, пурпурные гранаты. Виды огранки, которые здесь есть, тоже не отстают: багет, квадрат, груша, маркиза, кушон («подушка») и овал. Цвет камней и их форма — вот два столпа, на которых Виктуар выстроила свое чистое ювелирное искусство.

При такой ясности и простоте концепции это одна из самых сложноустроенных коллекций haute joaillerie в истории Dior. И самая большая, в ней 99 украшений: 32 кольца на один палец, 18 колец на два и на три пальца, 38 пар сережек, 5 колье, 1 браслет на ладонь, 1 часы-браслет, 4 драгоценных версии часов La D de Dior. Все украшения разделены на три группы: монохром, деграде и полихром. Во время презентации, устроенной в особняке с садом на левом берегу Сены, их показывали в специальных кофрах, где были собраны украшения в одном цвете, и всего их было шесть: красный, розовый, зеленый, синий, глухой фиолетовый кофр для белых камней и черный для многоцветных украшений. В каждом кофре были и монохромные украшения одного цвета в разных его оттенках и украшения, устроенные по принципу деграде, цветовых переходов от темного к светлому. Таков был строго организованный порядок, при этом каждое отдельно украшение смотрелось так, как будто бы просто взяли мешочек, в котором в ювелирном ателье часто хранят камни, и просто высыпали их на руку, и они легли абсолютно свободно: какие-то выше, какие-то ниже, какие-то внахлест друг на друга (да, в браслете на ладонь один спессартин лежит буквально на другом).

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Этот абсолютно просчитанный хаос завязан на мастерстве закрепки, потому что одним из основных требований Виктуар де Кастеллан была ее максимальная незаметность — украшения должны были смотреться так, будто бы камни действительно просто рассыпаны. Виктуар так описывает свой принцип: «Бросок камней — как бросок костей. Они падают друг на друга, вклиниваются друг между другом, чтобы создать эффект объема и рельефа, похожих на геологические слои или некоторые минералы, такие как пирит, у которого очень герметичная конструкция».

Отдельные украшения и целые гарнитуры названы по цветам камней, и они тоже самые поэтические: фуксия, шафран, деним, зеленый фисташковый, мятный, египетский синий и т. д. По-французски это звучало еще волшебней: Framboise, Coquelicot, Glacon, Tilleul, Jonquille — малиновый, маковый, цвет сосульки, липовый, цвет нарцисса. Для этой своей абстрактной истории Виктуар придумала целый изобразительно-поэтический глоссарий. Тут, конечно, можно увидеть и футуризм, как на картинах Луиджи Руссоло, Джино Северини или Давида Бурлюка и даже лучистских полотнах Ларионова. То есть при такой вызывающей необычности тут есть все главные характеристики ювелирного стиля Виктуар де Кастеллан: ее поэтическая манера составлять камни друг с другом, любовь к асимметрии, выразительная колористическая гамма и даже тот самый наивный и радостный футуризм. Сама Виктуар описывает Gem Dior довольно эффектно: «Все это выглядит так, как если бы я поместила все свои коллекции за последние двадцать лет в шейкер, и то, что из него вышло, было бы нарезано на стоп-кадры, увеличено до крупных планов и максимально пикселизировано».

Коллекция задумана так, чтобы камни работали ансамблем, чтобы их грани резонировали друг с другом, чтобы создавался геометрический ритм, чтобы оттенки гармонировали, чтобы все складывалось в партитуру. Тут трудно выделить что-то, но я бы назвала сумасшедший браслет на ладонь со спессартинами, уже упомянутый выше, серию сережек на два уха, состоящую из трех предметов — две длинные асимметричные сережки-деграде, похожие на сталактиты из цветных кристаллов, и одно маленькое бриллиантовое колечко на верхнюю часть одного уха,— кольцо на два пальца с головокружительной красоты большой кобальтовой шпинелью в центре. И, пожалуй, еще часы-браслет из желтого золота (сама Виктуар называет их «браслет, который показывает время») — с роскошным танзанитом квадратной огранки глубокого синего цвета и рассыпанными вокруг камнями в переходе от этого синего через фиолетовый к глубокому зеленому — это просто концентрация всей идеи Gem Dior.

Эта коллекция еще и гимн мастерам, которые работают с Виктуар де Кастеллан,— огранщикам, полировщикам, закрепщикам. Каждый раз Виктуар требует от них невероятного, но в этот раз они буквально сделали что-то невиданное и превзошли самих себя. Ну и отдельно хочется сказать, что 20 лет Виктуар де Кастеллан в этом доме — это, конечно, 20 лет чистого счастья. И за то, что в наше время в джунглях больших люксовых корпораций еще возможна такая радостная свобода,— отдельный поклон Christian Dior.