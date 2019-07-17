Катар расследует путь ракеты к итальянским неонацистам

Катар совместно с властями Италии и еще одной неназванной страны расследует путь нелегальной транспортировки ракеты, ранее принадлежавшей катарским военным, а затем попавшей в руки итальянских неонацистов. Об этом в среду, 17 июля, заявила представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр.

В начале недели итальянская полиция задержала трех членов ультраправой ячейки. Это стало кульминацией годового расследования деятельности неонацистов в окрестностях Турина. В ходе операции был обнаружен склад оружия: десятки автоматов, охотничьих ружей, пистолетов и сотни боеприпасов, а также предметы с нацистской символикой. Однако самой впечатляющей находкой стала трехметровая ракета Matra Super 530 класса «воздух — воздух» французского производства. Как уже выяснило следствие, найденная ракета весом 245 кг «была продана Катаром в 1994 году в рамках сделки о продаже 40 таких ракет дружественному государству, которое пожелало не быть упомянутым», сказала Люулюу аль-Хатыр. Как сообщает итальянское издание La Repubblica, при обнаружении ракета была деактивирована, но находилась в идеальном состоянии. Это первый прецедент, когда оружие такой мощности было найдено у экстремистов в Западной Европе.

Итальянские правоохранители считают, что задержанные собирались продать арсенал. «Самое главное — мы успели предотвратить продажу найденного»,— рассказал Deutsche Welle начальник туринского подразделения отдела общих расследований и специальных операций Карло Амбра.

Примечательно, что арсенал полицейские обнаружили в ходе расследования участия итальянских неонацистов в конфликте на востоке Украины. Изначально итальянская полиция заявляла, что раскрытая ею ячейка воевала на стороне «пророссийских сепаратистов», однако затем от своих слов отказалась.

Александра Фокина