Pazolini переобувается

Основанная в ОАЭ Surya Group может стать одним из самых активных игроков на российском fashion-рынке. Вслед за покупкой мастер-франшизы Superdry и договоренности о приобретении контрольной доли Jeans Symphony компания может получить магазины Pazolini. Правопреемник Carlo Pazolini так и не смог реализовать свой потенциал после банкротства управляющей компании в 2017 году, отмечают эксперты.

О том, что Surya Group планирует приобретение сети магазинов Pazolini, “Ъ” сообщил гендиректор Surya Group Рави Навлани. По его словам, стороны уже подписали соответствующий меморандум о намерениях. От дальнейших комментариев господин Навлани отказался, сославшись на конфиденциальность. По собственным данным, Pazolini управляет более 140 магазинами в России, Италии, Азербайджане и Украине. Ассортимент включает линейки обуви, сумок, аксессуаров и пр. Большая часть продукции представлена по ценам в среднем от 3 тыс. до 10 тыс. руб. за один товар. Собственное производство базируется в Италии и Китае, сказано на сайте компании.

До 2017 года Pazolini работала под вывеской Carlo Pazolini. Изначально сеть была основана российским предпринимателем Ильей Резником в 1990 году в Италии. Но в 2016 году Carlo Pazolini столкнулась с финансовыми проблемами. Тогда же один из кредиторов компании — Альфа-банк потребовал с управлявшего сетью АО «Фирма "Анта"» 717 млн руб. Спустя несколько месяцев иск о взыскании с компании 1,5 млрд руб. подал Юникредит-банк. В 2017 году арбитражный суд Москвы признал фирму «Анта» банкротом по заявлению Альфа-банка.

Как следует из данных сайта Pazolini и «СПАРК-Интерфакс», сегодня сетью Pazolini управляют ООО «Фирма "Занка"» и ООО «Мантэль». Владельцем обеих компаний значится Евгений Митягин. С 8 июля 2019 года фирмы «Занка» и «Мантэль» находятся в процессе реорганизации в форме присоединения к ним других юридических лиц, сказано в «СПАРК-Интерфакс». В Pazolini не ответили на запрос “Ъ”.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает совокупную стоимость операционного бизнеса всех магазинов Pazolini в России примерно в 600 млн руб. Но, отмечает он, основная часть бизнеса сети связана с правами на товарный знак и оставшимися зарубежными активами, поэтому стоимость сделки с Surya Group может быть меньше. По оценкам Infoline, в 2018 году выручка Pazolini была примерно 3,4 млрд руб. без НДС.

Surya Group была основана в 1963 году в ОАЭ Премкумаром Навлани. В России развивает магазины одежды под брендами Raymond и Caterpillar. Осенью 2018 года группа также получила права на развитие мастер-франшизы британской марки Superdry, под которой в течение ближайших несколько лет планирует открыть около 60 магазинов. В июне 2019 года Surya Group также договорилась о покупке контрольного пакета Jeans Symphony, которая управляет свыше 100 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и т. д.

Как отмечает господин Бурмистров, после банкротства и смены собственника Pazolini нуждалась в крупном инвесторе, который мог бы дать новый импульс развитию бренда, потенциал которого существенно превышает текущие размеры сети. Представитель «Стокманна» также ожидает, что Surya Group начнет расширять число магазинов Pazolini, в том числе за счет выхода в новые страны. Если Surya Group поработает над качеством обуви и аксессуаров сети и начнет диверсификацию бизнеса, перспективы есть, добавляет сооснователь маркетплейса Oskelly Заира Келигова.

Покупка Pazolini может стать не последней инвестицией Surya Group в ближайшее время. По словам господина Навлани, группа также ведет переговоры о выводе в Россию испанской марки одежды Cortefel и португальского бренда аксессуаров Parfois. По оценкам Fashion Consulting Group, оборот российского fashion-рынка в 2018 году остался на уровне 2,36 трлн руб.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова