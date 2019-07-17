Utair растягивает облигации

Владельцы облигаций авиакомпании Utair согласились на реструктуризацию. Компания погасит в течение года только 20% выпуска на 4 млрд руб. и около 6% выпуска на 9,2 млрд руб. Оставшиеся почти 12 млрд руб. Utair получит возможность погашать до 2054 года, хотя изначально бумаги должны были быть погашены в 2022 и 2027 годах. В компании надеются, что успех в переговорах с держателями облигаций позволит договориться о реструктуризации с банками-кредиторами.

Владельцы облигаций авиакомпании Utair согласились на условия реструктуризации ценных бумаг, предложенные авиакомпанией, сообщает Utair. Собственники облигаций поддержали предложение авиакомпании во время общего собрания, прошедшего 15 июля.

Две серии рублевых облигаций по 10 млрд руб. каждая с купоном 9% и 0,01% выпущены в декабре 2015 года дочерней структурой перевозчика ООО «Финанс-Авиа». На сегодня первая серия погашена до 4 млрд руб., вторая — до 9,2 млрд руб. В январе 2019 года авиакомпания допустила дефолт по первой серии, не выплатив держателям 187 млн руб. купонного дохода, обязательства по второй серии с символической ставкой 0,01% исполняются своевременно.

Первоначальные условия предполагали погашение первой серии облигаций 31 июля 2022 года, второй — 31 июля 2027 года.

По новым, одобренным держателями облигаций условиям Utair в течение года погасит 20% от стоимости первой серии (800 млн руб.) и 6% от стоимости второй серии (540 млн руб.). Оставшуюся часть перевозчик обещает погасить к 2054 году, в течение 35 лет после реструктуризации.

«Условия реструктуризации облигаций основаны на финансовой модели авиакомпании и учитывают возможности Utair по обслуживанию долгов в текущих экономических реалиях: рост стоимости топлива, дефицит пилотов на рынке, высокая долговая нагрузка и избыточные провозные емкости в российской авиаотрасли»,— говорят в авиакомпании.

Авиакомпания Utair испытывает финансовые трудности с 2018 года: в декабре перевозчик не смог выплатить банкам-кредиторам проценты по семилетнему синдицированному кредиту на 15,4 млрд руб. Финансовая модель авиакомпании не выдержала роста цен на авиакеросин, дорожавший с конца 2017 года. Накануне выплаты менеджмент компании принял решение направлять вырученные от операционной деятельности средства на расчеты с поставщиками услуг и аэропортами, чтобы не допустить остановки авиакомпании. С конца 2018 года Utair пытается договориться с финансовыми организациями о реструктуризации долга, переговоры продолжаются до сих пор. Часть долга может быть погашена после продажи доли в хендлинговой компании UTG (см. “Ъ” от 14 мая), оцениваемой в 750–850 млн руб.

Согласно отчетности за первый квартал, Utair должна синдикату банков 15,3 млрд руб. по семилетнему кредиту (погашение запланировано на 19 ноября 2022 года) и 23,7 млрд руб. по 12-летнему кредиту со ставкой 0,01% (должен быть погашен 19 ноября 2027 года). Кроме того, компания должна Сбербанку 17,39 млрд руб. еще по одному семилетнему кредиту, который должен быть погашен 23 декабря 2022 года. Таким образом, общая задолженность перед крупными банками составляет 56,39 млрд руб.

Гендиректор Utair Андрей Мартиросов считает согласие держателей облигаций важным шагом на пути к восстановлению финансовой устойчивости авиакомпании.

Он уверен, что этот шаг поспособствует «дальнейшим эффективным переговорам с кредиторами».

Банки по-разному отреагировали на реструктуризацию бондов авиакомпании. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов считает, что достигнутые договоренности позволят избежать массовых исков о банкротстве авиакомпании. Реструктуризация долга перед крупными банками, по его словам, «представляется вероятным исходом». В банке «Траст», одном из крупнейших кредиторов авиакомпании, напротив, не придают большого значения пересмотру условий выплаты долгов по облигациям.

«Реструктуризация бондов — лишь один из элементов комплексной реструктуризации группы и далеко не самый существенный»,— сказали представители банка (цитата по «Интерфаксу»). В «Трасте» подчеркнули, что в переговорах по реструктуризации долга перед банками-кредиторами прогресса нет.

Герман Костринский