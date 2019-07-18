«Немецкому кварталу» вернут наследие

Центральный районный суд Челябинска встал на сторону краеведов и отменил приказ об исключении «немецкого квартала» в Металлургическом районе города из перечня выявленных объектов культурного наследия. Инстанция признала недобросовестной экспертизу, по результатам которой архитектурный ансамбль был вычеркнут из списка. Госкомитету охраны объектов культурного наследия региона рекомендовано провести повторное обследование зданий. В ведомстве сообщили, что не согласны с решением и будут обжаловать его в апелляционной инстанции. У администрации города нет официальной позиции по этому вопросу.



Центральный районный суд частично удовлетворил иск краеведа Юрия Латышева к государственному комитету охраны объектов культурного наследия региона, отменив приказ об исключении так называемого «немецкого квартала» из перечня объектов выявленного культурного наследия. Экспертиза, по результатам которой архитектурный ансамбль был вычеркнут из списка, признана недобросовестной. Ведомству рекомендовали провести повторное обследование. Господин Латышев сообщил “Ъ-Южный Урал”, что суд принял во внимание информацию о том, что эксперт компании «Цера» Светлана Васильева не приезжала в Челябинск, чтобы осмотреть дома. «На первом заседании по делу от госкомитета выступал свидетель ответчика Курашов из Екатеринбурга. Он заявил, что Васильева не была в Челябинске, хотя в тексте говорится, что она визуально осмотрела объект. Суд признал, что экспертиза не соответствует положению о проведении государственных экспертиз»,— рассказал Юрий Латышев.

Речь идет о домах под номерами 26, 28, 30, 32, 34 и 38 по улице Социалистической в Металлургическом районе Челябинска. Предположительно, здания строились в 40-х годах рабочими «трудармии» — советскими немцами, репрессированными большевиками. По некоторым данным, в строительстве участвовали военнопленные. Имена авторов оригинального проекта до сих пор не установлены. Архитектурный ансамбль в апреле этого года исключили из перечня объектов культурного наследия региона по результатам специально проведенной экспертизы. В документе говорилось, что «архитектурный декор объектов ансамбля достаточно скромен, облик здания имеет исключительно утилитарный характер». Эксперт Светлана Васильева оценила техническое состояние объекта как неудовлетворительное, мемориальная ценность обнаружена не была. По мнению ученых и общественников, экспертиза была выполнена некачественно. Господин Латышев направил исковое заявление с требованием отменить приказ об исключении квартала из перечня исторических объектов.

За исключение квартала на улице Социалистической из списка выявленных объектов культурного наследия выступали жители домов. Здания попали в план капремонта на 2017–2019 годы. Согласно информации на официальном сайте регоператора, в домах должны были заменить трубы, установить коллективные приборы учета, укрепить фундаменты, заменить крыши, утеплить и отремонтировать фасады. Работы осложняло то, что статус объекта культурного наследия предписывает вести реставрационные и ремонтные работы только специальным аккредитованным подрядчикам. Юрий Латышев говорит, что включение «немецкого квартала» в реестр не должно существенно повлиять на проведение капремонта. «Если бы экспертизу провели нормально и включили квартал в реестр памятников культурного наследия, был бы определен предмет охраны, здесь это был бы только фасад — стены, форма окон, форма крыши. В таких случаях внутренний ремонт может вести обычный подрядчик, а только для фасадов нанимается специализированная организация. Я разговаривал с директором оператора капремонта Борисовым, он сказал, что для таких домов у них найдена специальная организация, и они укладываются в лимиты. Сейчас проводится ремонт “городка чекистов”, зданий на Ленина, 71, Ленина, 15, Свободы, 66 — все это объекты культурного наследия, и там проблем никаких нет»,— рассказал Юрий Латышев.

В государственном комитете охраны объектов культурного наследия региона сообщили “Ъ-Южный Урал”, что намерены обжаловать решение Центрального райсуда. «С точки зрения специалистов, эти дома не имеют никакой исторической, культурной, архитектурной и художественной ценности. Весь их колорит в том, что при постройке использовался некондиционный пережженный кирпич коричневого цвета. Так как в конце 40-х годов с финансами было не слишком хорошо, их не заштукатурили. Иначе это были бы обычные стандартные дома, которые бы ничем не выделялись»,— заявил начальник отдела контрольно-надзорной деятельности госкомитета Сергей Бердов.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что не готовы обозначить позицию городских властей по поводу снятия статуса охраняемого объекта с «немецкого квартала». Мнение жителей по этому поводу мэрия не узнавала.

Отметим, эксперт компании «Цера» Светлана Васильева весной проводила экспертизу еще около 20 объектов выявленного культурного наследия в Челябинске. Положительные решения были приняты только по двум зданиям. 18 объектов в центре города были исключены из перечня охраняемых, в том числе дома сталинской застройки с неоклассическим оформлением на проспекте Ленина, объекты на улице Тимирязева, Цвиллинга. Здания располагаются на гостевом маршруте, к саммитам ШОС и БРИКС их фасады должны отремонтировать.

Карина Кальярова