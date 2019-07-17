Турецкий all inclusive станет дешевле

Турецкие отели решили снизить цены для россиян — скидки на июль и август достигают 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Там считают, что после повышения цен в начале года турецкие отели недосчитались существенной части клиентов и теперь пытаются исправить ситуацию. Обычно в Анталье загрузка отелей составляет более 90%. Этим летом они не набирают и 80%.

Турецкие отели продали большинство мест по завышенным ценам и сейчас пытаются привлечь российских клиентов заманчивыми предложениями, отмечает коммерческий директор компании Tez Tour Александр Буртин: «Это постоянная игра, чтобы загрузить отели по максимальной стоимости. Турция — это пример биржевого товара: они экспериментируют на раннем бронировании, пытаясь держать цены, если загрузка плохая, начинают перед заездами снижать стоимость проживания, пытаясь найти своего клиента на рынке.

Турецкие отели борются за объем, чтобы туристы попали именно к ним.

Говорить о дополнительном росте или еще о чем-то сейчас не приходится, это вопрос распределения: куда попадут клиенты — в отель А или в отель Б? В целом, Турция в последнее время "летит" по бюджету. Есть, конечно, те, кто едет в люксовые отели, но большинство россиян смотрят на окончательную стоимость тура и, соответственно, выбирают бюджетные варианты. Качественные трех-четырехзвездочные отели — на сегодняшний момент это наиболее востребованный сегмент».

Россияне не будут массово покупать путевки накануне вылета, так как скидок со стороны отельеров для этого недостаточно — покупатели смотрят на цену тура в целом, подчеркнул зампредседателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «Пока что цены, которые предлагают российские туроператоры, изменились несильно. Ведь большинство агентств уже давно перешли на динамическое ценообразование — стоимость может меняться практически каждый день, причем не только в зависимости от зарубежного партнера, но и от того, насколько хорошо загружены квоты. Снижающиеся цены — не решающая составляющая стоимости пакета. Так, стоимость тура для частного клиента намного выше, чем у туроператоров, имеющих больший объем продаж, квот, обязательств и так далее. В большинстве случаев это средний сегмент, потому что дорогие курорты имеют не только хорошую глубину продаж, но и держат определенную ценовую политику. Они не могут себе позволить опускаться ниже определенного порога, иначе это привлечет аудиторию, которая испортит репутацию отеля».

Скидки предоставляют в основном турецкие отели среднего ценового сегмента — три-четыре звезды. По данным сервиса Booking, неделя в четырехзвездочном отеле Антальи в конце июля будет стоить около 40 тыс. руб. вместо 44 тыс., а в трехзвездочном — 36 тыс. руб. вместо 40 тыс.

Ольга Сергиенко