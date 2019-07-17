Турецкий all inclusive станет дешевле

Турецкие отели решили снизить цены для россиян — скидки на июль и август достигают 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Там считают, что после повышения цен в начале года турецкие отели недосчитались существенной части клиентов и теперь пытаются исправить ситуацию. Обычно в Анталье загрузка отелей составляет более 90%. Этим летом они не набирают и 80%.
Турецкие отели продали большинство мест по завышенным ценам и сейчас пытаются привлечь российских клиентов заманчивыми предложениями, отмечает коммерческий директор компании Tez Tour Александр Буртин: «Это постоянная игра, чтобы загрузить отели по максимальной стоимости. Турция — это пример биржевого товара: они экспериментируют на раннем бронировании, пытаясь держать цены, если загрузка плохая, начинают перед заездами снижать стоимость проживания, пытаясь найти своего клиента на рынке.
Говорить о дополнительном росте или еще о чем-то сейчас не приходится, это вопрос распределения: куда попадут клиенты — в отель А или в отель Б? В целом, Турция в последнее время "летит" по бюджету. Есть, конечно, те, кто едет в люксовые отели, но большинство россиян смотрят на окончательную стоимость тура и, соответственно, выбирают бюджетные варианты. Качественные трех-четырехзвездочные отели — на сегодняшний момент это наиболее востребованный сегмент».
Россияне не будут массово покупать путевки накануне вылета, так как скидок со стороны отельеров для этого недостаточно — покупатели смотрят на цену тура в целом, подчеркнул зампредседателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «Пока что цены, которые предлагают российские туроператоры, изменились несильно. Ведь большинство агентств уже давно перешли на динамическое ценообразование — стоимость может меняться практически каждый день, причем не только в зависимости от зарубежного партнера, но и от того, насколько хорошо загружены квоты. Снижающиеся цены — не решающая составляющая стоимости пакета. Так, стоимость тура для частного клиента намного выше, чем у туроператоров, имеющих больший объем продаж, квот, обязательств и так далее. В большинстве случаев это средний сегмент, потому что дорогие курорты имеют не только хорошую глубину продаж, но и держат определенную ценовую политику. Они не могут себе позволить опускаться ниже определенного порога, иначе это привлечет аудиторию, которая испортит репутацию отеля».
Скидки предоставляют в основном турецкие отели среднего ценового сегмента — три-четыре звезды. По данным сервиса Booking, неделя в четырехзвездочном отеле Антальи в конце июля будет стоить около 40 тыс. руб. вместо 44 тыс., а в трехзвездочном — 36 тыс. руб. вместо 40 тыс.
Турецкие отели расширят систему «все включено». Бесплатно питаться можно будет не только в гостинице, но и в ближайших кафе и ресторанах. Так турецкие власти хотят заставить туристов тратить больше денег на шопинг вне отелей. По задумке, отдыхающие после ужина в центре города не могут прогуляться мимо магазинов и обязательно что-то купят. Пока такую систему введут только в нескольких отелях города Кемер.
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