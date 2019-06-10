Силуанов объяснил причины падения реальных доходов россиян

Министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов рассказал, почему растущие зарплаты россиян не сказываются на их реальных располагаемых доходах. По его словам, отрицательное влияние оказывают два фактора: «Расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор».

«Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы — расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор,— они тянут показатель реальных доходов вниз»,— сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что при этом за первый квартал реальные заработные платы граждан РФ выросли на 1,3%, а в апреле — на 1,6%. По его прогнозам рост заработных плат в реальном выражении будет выше темпов инфляции.

Согласно данным Росстата, реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года сократились на 2,3%. Падение происходило на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году рост был 0,1%. Всего с 2013 года падение доходов, по новой методике Росстата, составило 8,3%, а по старой — 10,9%.

О том, как правительство планирует поднять доходы россиян к 2024 году,— в публикации “Ъ” «Уполовинить бедность».