Первый шоу-рум Aurus может появиться в «Москва-Сити»

Первый шоу-рум автомобилей проекта «Кортеж», которые поступят в продажу под брендом Aurus, может открыться уже в июле 2019 года, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на компанию Colliers International.

Местом расположения автосалона называется башня апартаментов многофункционального комплекса IQ-квартал на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити».

«Шоу-рум расположился в угловом помещении на первом этаже здания апартаментов. Одна сторона выходит на ул. Тестовская, другая — в сторону 'Башни на Набережной', — пояснили представители Colliers International. — Площадь шоу-рума составляет 170 кв. м. На этой неделе планируется определить дату открытия, вполне возможно, это произойдет до конца этого месяца».

Напомним, ранее появилась информация, что поставки серийных автомобилей проекта «Кортеж», которые поступят в продажу под брендом Aurus, отложены до 2020 года. Машины будут стоить около 18 млн руб.