На Кубани дело топ-менеджера «Газпрома» направлено в суд

Следственный отдел по Динскому району СКР по Краснодарскому краю передал в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего замначальника участка ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Она обвиняется в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере (п. п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

Как рассказали в СУ СКР по региону, к женщине обратился бизнесмен с просьбой оказать содействие в подключении коммерческого помещения к газовым сетям. Замначальника участка пообещала не указывать о потреблении предпринимателем газа без заключения договора, а также обещала ему общее покровительство. За это сотрудница «Газпрома» потребовала 200 тыс. руб. Деньги были перечислены бизнесменом в феврале 2018 года на банковскую карту подчиненной, не осведомленной ее намерениях своей начальницы. Данный факт был выявлен сотрудниками ОЭБ и ПК ОВД Динского района ГУ МВД по краю.

Василий Хитрых