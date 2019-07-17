Маск представил «нейронное кружево» для передачи сигналов из мозга напрямую в компьютер

Компания Neuralink, созданная Илоном Маском в 2016 году для разработки имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов, впервые представила одну из новых технологий, анонсированную два года назад. В ходе презентации в Калифорнийской академии наук Илон Маск и специалисты Neuralink рассказали, как работает «нейронное кружево», или нейрокомпьютерная сеть, которая позволяет передавать сообщения из мозга непосредственно в компьютер. Технология может быть использована для лечения заболеваний головного мозга, включая инсульты, рак, паралич, проблемы с памятью.

В том виде, в котором она существует сейчас, сеть образуется нитями толщиной 4–6 мкм (0,004–0,006 мм), которые тянутся к различным частям мозга, стимулируя определенным образом нервные клетки и передавая информацию на микропроцессор, который вживляется за ухом. По словам господина Маска, «нейронное кружево» испытывалось на крысах и обезьянах, и в случае с обезьянами удалось добиться определенного успеха — эти животные смогли с помощью своего мозга управлять компьютером.

Рассказывая о достижениях Neuralink, Илон Маск подчеркнул, что эта презентация проводится «не ради какого-то хайпа». «Главная цель этого мероприятия — набор новых специалистов»,— заявил он и предложил желающим подавать заявления на работу в компании. Сейчас в Neuralink работает всего около 100 сотрудников.

Алена Миклашевская