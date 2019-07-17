Хайтек-обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви — о приложении «ДТП Европротокол», которое позволяет оформить электронную версию протокола и сэкономить время.

Пару месяцев назад в мой припаркованный автомобиль задним ходом въехал таксист. ДТП я наблюдал со стороны, выгуливая собаку. Вина очевидна, пострадавших людей и имущества третьих лиц нет, сумма повреждений меньше 400 тыс. руб. — остается составить Европротокол и можно расходиться, заверила меня страховая компания. Но таксист плохо говорил по-русски и отказался без полиции показывать документы для заполнения формы.

Коктейль из растерянности, стресса и злобы делу не помогали. Как и энное количество звонков в страховую и ГИБДД. Экипаж ДПС приехал через три часа, хоть и переубедил таксиста за три секунды. Еще полтора часа ушли на работу с документом, и ранним утром мы разошлись. В той ситуации меня бы здорово выручило приложение Российского союза автостраховщиков.

Называется оно тематически — «ДТП Европротокол». И, в первую очередь, быстро и достоверно проясняет вопросы корректного оформления такого документа, то есть какую-то часть потерянного времени я бы точно сократил. Достаточно обратиться к пункту «Правила фиксации ДТП».

Кроме того, приложение проверяет ОСАГО по QR-коду. По нему пользователь получает основные сведения документа: сроки действия, серию и номер полиса, наименование страховой компании, VIN, марку, модель и госномер автомобиля. И это тоже могло бы сэкономить время, покажи мне таксист QR-код на своем ОСАГО. Не менее важная цель такого сканирования — проверка полиса на подлинность. Особенно в случаях с Европротоколом, когда полиция не приезжает.

Также приложение позволяет фиксировать ДТП по всем правилам, создавая электронную версию протокола. Такая не должна потеряться и будет весьма кстати, если ни у одного из водителей просто нет стандартного бланка Европротокола. При использовании этой функции нужно будет обязательно отключить Wi-Fi, то есть уверенный мобильный интернет критичен. Пользователю, который станет заполнять электронную версию, автоматически присваивается первый номер участника ДТП, а для завершения процесса дается один час.

Еще одна пустяковая, но полезная возможность — хранение информации о полисе ОСАГО и водительского удостоверения. Если эти данные не подкачались с сервиса госуслуг, то их можно вбить вручную.