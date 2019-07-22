Рынок хостинга как рынок жилья

Работа любой компании сегодня, даже самой маленькой, связана с интернетом. В сети хранится огромное количество информации. Данные находятся на серверах, которые в свою очередь установлены в различных дата-центрах по всему миру. Хранением всех этих данных занимаются хостинг провайдеры, которые предоставляют ресурсы для размещения информации на серверах.

Рынок хостинга во многом похож на рынок жилья. Здесь вы также можете поселить свой сайт или данные в недорогое общежитие, а можете взять в аренду элитное жилье. Рассмотрим все варианты подробнее.

Если вы молодой начинающий предприниматель и только начинаете свой бизнес в интернете, вам подойдет общежитие или веб-хостинг. Здесь вы получаете в свое распоряжение комнату (сайт) с готовой панелью управления, можете воспользоваться конструкторами сайтов и уже через час иметь рабочую страницу с вашим доменом в интернете. Из плюсов этого решения быстрый старт, дешевизна, цены на веб хостинг начинаются от 50 рублей в месяц. Минусы данного решения в том, что ваш сайт будет расположен на одном сервере с сотней других подобных сайтов. Тут как в общежитии, придется пользоваться общей кухней и общественными местами. Если кто-то из соседей постоянно хулиганит, мусорит или скандалит, то страдают все жильцы, также и с веб-хостингом, если кто-то активно использует свой сайт, или его атакуют, ваш сайт из-за таких соседей может стать недоступным, или начать долго грузиться.

Другой вариант - это собственный дом или свой физический сервер. Домом в нашем случае выступает дата-центр, а квартира это собственный физический сервер. В своей квартире вы можете сделать ремонт по своему усмотрению, поставить любую мебель, и платить за все самому. За ремонт, коммунальные услуги, надо будет оплачивать самостоятельно, если что-то сломается придется искать мастера по ремонту. В случае со своими серверами ситуация аналогичная. Вам нужно обслуживать сервер, настраивать его, оплачивать расходы за связь, электричество. Сервер должен охлаждаться и стоять в специальной стойке, желательно в шкафу с охлаждением, а еще лучше в отдельно стоящем дата-центре (доме). Как и в доме за ним надо следить и обслуживать, нанимать дополнительно людей. Такой вариант подойдет для крупного бизнеса, поскольку стоимость хорошего физического сервера начинается от 100 тысяч рублей, конечно можно приобрести и “БУ-шный” сервер, но в данном случае никто не сможет гарантировать вам бесперебойной работы старого оборудования.

Еще один вариант - это аренда квартиры. В случае аренды вы можете выбрать уже готовую квартиру в любом доме с ремонтом, отделкой и мебелью. В вашем полном распоряжении будет вся квартира, обслуживанием которой занимается арендодатель. В случае с хостингом вы можете взять в аренду виртуальный сервер любого размера, величина которого зависит от ваших задач.

Виртуальный сервер или VPS представляет собой аналог физического сервера. Физический сервер в данном случае делится с помощью программ виртуализации на несколько серверов, поэтому он и называется виртуальным. Работа с ним аналогична работе с обычным компьютером, он находится в вашем полном распоряжении. Можно установить операционную систему Windows или выбрать из семейства Linux, поставить необходимые для работы программы, закачать ваши данные на сервер, бухгалтерию или загрузить свой сайт, при этом обслуживанием сервера занимается хостинг провайдер.

Как и в случае аренды квартиры вы можете выбрать жилье поближе к вашему месту работы, чтобы не тратить время на дорогу, так и с виртуальными серверами для ускорения вашей работы, можно взять ближайший к вам дата-центр. Например, облачный провайдер RUVDS предлагает серверы в нескольких городах России и Европы, недавно открылся дата-центр и в Казани. Цены на виртуальные серверы у RUVDS начинаются от 130 рублей в месяц. Из минусов подобного решения можно отметить то, что вам необходимо будет самому как в квартире настраивать все необходимое для жилья. Хостинг компания предоставляет вам жилье-сервер, и отвечает за все, что там стоит, если вы ставите свою мебель или оборудование, то вы сами настраиваете и устанавливаете необходимые программы. Конечно можно арендовать и элитное жилье, с полным обслуживанием и всем необходимым, но и цены в этом случае будут сопоставимы со стоимостью квартиры.

Выбор хостинг провайдера как и выбор жилья вопрос важный, ведь от него будет зависеть где будут храниться ваши данные, чтобы их никто не украл или чтобы они не исчезли в один прекрасный день.

Пользователи, которые уже протестировали RUVDS, отмечают преимущества сервиса. Это быстрый старт работы с сервером, высокая производительность и скорость, использование привычного для работы софта. Изменение характеристик облачного сервера доступно в любое время без переноса данных и потери средств – нужно просто выбрать новые параметры в личном кабинете. Со своей стороны, сервис гарантирует надежность, защиту от хакерских атак, техподдержку в режиме 24/7 и резервное копирование данных. Любопытно, что по результатам независимого обзора крупнейшего в России и Европе ресурса в области прикладной информационной безопасности Хакер.Ru, серверы RUVDS по соотношению цена-производительность заняли первое место.

RUVDS – российский хостинг-провайдер VPS/VDS серверов, партнерами компании являются компании «ВЦИОМ», «ФИНАМ», финансовая группа «БКС», Национальный расчетный депозитарий - Московская биржа, компания «Гарс-Телеком», оператор такси Gett, оператор доставки Delivery Club и многие другие. Компания RUVDS обладает собственным дата-центром уровня TIER III в Королеве, а также гермозонами в дата-центрах в Цюрихе, Лондоне, Франкфурте, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Давний партнер RUVDS - компания Huawei предоставила для всех дата-центров новейшее телекоммуникационное и серверное оборудование, а также последнюю версию программного обеспечения виртуализации и облачного управления FusionSphere.

В 2018 году хостинг провайдер RUVDS вошел в двадцатку самых крупных поставщиков облачных услуг согласно рейтингу «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2018». Два года назад RUVDS при поддержке страхового брокера Pure Insurance застраховал свою ответственность перед клиентами за несанкционированное публичное раскрытие персональных данных и корпоративной информации в одной из самых крупных страховых компаний мира - AIG. Число созданных за все время серверов на RUVDS превысило 100 000. В 2018 году также была подключена новая услуга “Большой диск”, запущена расширенная программа страхования кибер-рисков для юридических лиц, сервис подключился к программе “Халва” и многое другое.

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