Возбуждено дело по факту избиения несовершеннолетнего во время протестов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту избиения 17-летнего подростка во время протестов против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Дело возбуждено по ч.1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью), сообщили в телеграм-канале юридической службы «Апология протеста».

Известно, что молодой человек пришел в сквер поснимать акцию протеста. В результате ему сломали нос, до 22 мая он находился в больнице. Сегодня пострадавшего признали потерпевшим и допросили. Подозреваемых по делу нет.

12 июня сотрудники УФСБ и СКР по Свердловской области проводили обыски у участников акций в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч.3 ст. 212 УК РФ). Мероприятия прошли у Максима Корчемкина, Татьяны Маркиной и Евгения Березняка. Все трое являются подозреваемыми по делу. Также известно о первом подозреваемом по уголовному делу по факту повреждения забора во время протестов. Екатеринбуржца Евгения Старцева подозревают по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Акции против строительства храма в сквере у театра драмы проходили с 13 по 16 мая. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из них арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма.

16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. На выбор предложат две площадки: на улице Фурманова и на улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.