Автопродажи в Европе упали до рекордного уровня

Продажи автомобилей в Европе после незначительного роста в мае показали падение на 7,8% — это рекордное снижение с декабря прошлого года. По оценкам Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в июне в ЕС было продано 1 446 183 автомобиля. Ассоциация связывает это падение в основном с тем, что в июне нынешнего года было меньше рабочих дней по сравнению с июнем прошлого года — 19 против 21.

Эксперты же считают, что столь значительное снижение автопродаж в ЕС вызвано более глубинными факторами — снижением уверенности потребителей на фоне растущей неопределенности в экономической стабильности из-за торговых войн, продолжающаяся неопределенность вокруг «Брексита», ужесточение экологических требований европейских регуляторов. Еще в мае Центр автомобильных исследований Германии предупредил, что мировой спрос на новые автомобили по итогам года может сократиться на 5%.

Падение продаж в июне прослеживается на всех ключевых рынках ЕС, заметнее всего во Франции — на 8,4% и в Испании — на 8,3%. Что касается отдельных производителей, то продажи Volkswagen Group снизились на 9,5%, PSA Group — на 8%, FCA Group — на 13,6%, Renault — на 3,6%. Единственным автопроизводителем, продажи автомобилей которого выросли, хотя и незначительно, в июне, стала Toyota Group (1,9%), при высоком спросе на Lexus (+7,2%).

Подводя итоги полугодия, ACEA также отмечает падение продаж по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — на 3,1%. Всего за шесть первых месяцев 2019 года в ЕС было продано 8,2 млн автомобилей.

Алена Миклашевская, Евгений Хвостик