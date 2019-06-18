Автопродажи в Европе выросли впервые за девять месяцев

Продажи автомобилей в Европе в мае выросли на 0,1%, и это первый рост с сентября 2018 года. По оценкам Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в мае текущего года в Европе было продано чуть больше 1,4 млн автомобилей, а в мае прошлого — 1,399 млн. Рост продаж, хотя и столь незначительный, специалисты ACEA объясняют увеличением спроса в странах Центральной Европы — в общей сложности на 6,2%, а также в Германии (9,1%), крупнейшем автомобильном рынке Европы, и во Франции (1,2%). В Испании и Великобритании продажи, напротив, упали — на 7,3% и 4,6% соответственно.

В числе самых популярных (.pdf) у европейцев марок в мае были Lexus, продажи которого выросли на 24,4%, BMW — на 16%, Seat — на 15%, Citroen — на 14%, Toyota — на 10,9%.

Алена Миклашевская