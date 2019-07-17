Группа «Эталон» увеличила продажи на 41% за первое полугодие

По итогам первого полугодия 2019 года продажи недвижимости Etalon Group выросли на 41% (до 38,7 млн рублей) и на 23% (до 322,2 кв. м) в денежном эквиваленте и объемах соответственно. Количество заключенных контрактов увеличилось до 6,5 тыс., что на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Денежные поступления увеличились на 56% — до 42,8 млн руб., говорится в финансовом отчете, опубликованном на сайте компании.

Чистый долг девелопера по состоянию на 30 июня 2019 года составил 3,9 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за первый квартал 2019 года продажи группы «Эталон» увеличились на 47%.