ФАС нашла в омском «мусорном» тарифе необоснованные 4,7 млрд рублей

Сумма необоснованно включенных транспортных расходов в ожидаемой валовой выручке регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области — компании «Магнит» — составила 4,7 млрд руб. Об этом изданию «Город 55» сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.

В ФАС считают, что размер транспортных расходов компании не имеет должного экономического обоснования и составляет 93% тарифа. По данным антимонопольщиков, такое завышение вызвано тем, что Региональная энергетическая комиссия Омской области не провела анализ величины расходов на транспортирование ТКО. По решению ФАС регулятору предстоит исключить из суммы валовой выручки регоператора эти расходы и установить их на уровне соседних с Омской областью регионов — Свердловской и Тюменской областями. Ведомство также поручило исключить из расчетов и затраты на обработку ТКО. Работу по пересмотру тарифа РЭК должна завершить до 1 августа 2019 года.

Как сообщалось, ФАС предписала РЭК заново рассчитать расходы на транспортировку отходов. Это необходимо сделать для снижения тарифа на вывоз мусора, который для омичей, живущих в многоквартирных домах, составляет 122,63 руб. По мнению антимонопольщиков, действующий тариф завышен в два раза. В действие он вступил 1 апреля 2019 года и вызвал массу протестов среди населения.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «РЭК развеет тариф»

Виктория Стрельникова