Бессознательное сканирование

Тестирование проводит центр социальной защиты Калининского района Новосибирска. QR-браслеты бесплатно получили уже 2500 человек, которых медики включили в группу риска по экстренным ситуациям.

«Мы почти разочаровались в российском рынке, когда нам поступило предложение от департамента по социальной политике Новосибирска оснастить браслетами с QR-кодом людей, страдающих хроническими болезнями, на случай приступа или иной экстренной ситуации,— рассказывает Сергей Вищипанов, заместитель генерального директора компании QRepublik (резидент ''Сколково'').— Мы много лет тщетно пытались внедрить свой медицинский идентификатор с QR-кодом в России. Сначала думали распространять его через общественные организации — не пошло. Потом для продвижения запустили пилотный проект в Домодедово Московской области. За свой счет выделили браслеты, попросили социальную службу снабдить ими людей из группы риска — не удалось. Продукт новый, бюджета под него нет…»

Новосибирский эксперимент подсказал бизнес-модель, которая может работать в России. «Мы идем от фундаментального внедрения в регионе, определяем, какая группа людей сталкивается с этой проблемой, находим способы оснащения этих людей идентификаторами, обучаем их и экстренные службы. Врачам легче отсканировать код, чем общаться с человеком, который находится в бессознательном состоянии»,— говорит Сергей Вищипанов.

Россия и медицинская идентификация

В Америке браслеты QRepulik уже продаются, но покупают их не медицинские учреждения, а частные лица. «Все упирается в культуру заботы о самом себе,— объясняет Сергей Вищипанов.— В Штатах она развита лучше, чем где-либо еще, поэтому там никому не надо рассказывать, что такое медицинский идентификатор: его носят все, кто находится в группе риска по таким болезням, как диабет, гипертония, инсульт, деменция, эпилепсия, цирроз печени, пищевая или лекарственная аллергия. А у врачей инструкция: приехав к беспомощному, больному человеку, первым делом искать у него какой-либо медицинский идентификатор. У нас эту культуру только предстоит сформировать».

«Еще с советских времен у нас в стране существует паспорт аллергика — документ, который содержит информацию об аллергическом заболевании и препаратах, которые пациент принимает или которые могут помочь ему в экстренной ситуации,— рассказывает Елена Шуватова, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, медицинский директор проекта ''Аллерготоп''.— Его нужно постоянно носить с собой. Однако мало кто догадается, даже из врачей, что нужно залезть в карман лежащего на улице человека и найти какой-то медицинский документ».

Чтобы было легче получить доступ к медицинской информации о человеке, находящемся в жизнеугрожающем состоянии, на Западе используют силиконовые браслеты, на которых гравируется информация о болезни.

На такой браслет наверняка обратят внимание и прохожие, и работники экстренных служб. Но что можно написать на небольшой пластинке такого браслета? В лучшем случае фамилию и диагноз.

Браслет с QR-кодом может гораздо больше. «Если врачи определенного региона или всей страны знают о существовании браслета с QR-кодом и способны видеть профиль пациента через смартфон, они сразу получают информацию о возможных причинах его плохого состояния и могут быстрее приступить к оказанию необходимой медицинской помощи. Это гораздо удобнее, чем силиконовый браслет с гравировкой»,— отмечает Елена Шуватова.

Браслет: как это работает

QR-код считывается любым смартфоном — нужно всего лишь иметь камеру со сканером. Все другие девайсы — браслет с флешкой или микрочипы, которые пока вшивают только домашним животным,— требуют специальных устройств для считывания, а значит, обычный прохожий не сможет оказать помощь попавшему в беду. «В США, где живут 80% наших пользователей, 50% сканирований приходится не на экстренные службы, а на прохожих, которые хотят помочь больному человеку»,— подчеркивает Сергей Вищипанов.

Браслет — не электронное устройство, а значит, его не надо заряжать, продолжает он, и сделан очень прочным.

Браслет с QR-кодом после сканирования предлагает перейти по ссылке, и в браузере открывается страничка, как в социальной сети. Там вся информация о пользователе. Когда человек регистрирует свой QR-код на сайте QRepublik и вводит данные о себе, своем заболевании и медикаментах, информация сохраняется в облаке не целиком, а в виде восьми идентификаторов.

Один из них знает имя человека, в другом — сведения о болезни, в третьем — о лекарствах и т. д. То есть увидеть в облачном хранилище диагноз человека невозможно, только QR-код собирает все группы данных воедино. «Медицинские данные нельзя хранить как ссылки, то есть в открытом доступе,— объясняет Сергей Вищипанов.— У нас на сервере лежат кирпичики информации, которые не образуют профиль пользователя. Мы сами не можем увидеть у себя в базе ни один профиль. QR-код, то есть физическая метка, в которой ''зашита'' длинная цепочка символов,— это ключ для его сбора. Когда вы наводите камеру на QR-код, кирпичики соединяются».

Личный переводчик

QRepublik умеет перевести информацию на 24 языка — конечно, не так подробно, как в Google Translate. «Если человек на любом из 24 языков пишет ''Я диабетик'', мы не переводим эту фразу, мы переводим факт того, что у него диабет. Мы не переводим название препарата, а сразу показываем действующее вещество»,— объясняет Сергей Вищипанов.

«Технически никто из наших конкурентов не может сделать перевод, потому что нельзя отправлять медицинские данные на внешние системы перевода. А мы можем. Это наша killer feature (''фишка''),— улыбается Сергей.— Поэтому мы в туризме активно развиваемся. В случае любого ЧП на отдыхе местные экстренные службы будут знать, что делать и кому об инциденте сообщать».

Если, конечно, будут знать, что информация записана на браслете.

Елена Туева