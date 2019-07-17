Объекты на территории завода имени Шпагина оценили в 9,5 млрд рублей

Краевые власти представили депутатам предварительный вариант перечня объектов капитального строительства. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении “Ъ-Прикамье”, обустройство культурно-рекреационного пространства «Завод им. А. А. Шпагина» оценили в 9,5 млрд руб. Стоимость нового здания Пермской художественной галереи площадью 16 тыс. кв. м оценивается в 4,8 млрд руб. Реставрацию корпуса железнодорожных мастерских под музейно-культурный комплекс (20,3 тыс. кв. м) оценили в 2,7 млрд руб., Музей современного искусства (5,6 тыс. кв. м) — в 781 млн руб. Расходы на технологические сети запланированы в размере 710 млн руб., благоустройство территории — 629 млн руб. Работы предполагается завершить к 2024 году. Отметим, что ранее краевые власти планировали завершить обустройство завода имени Шпагина к 300-летию Перми в 2023 году.

Напомним, краевые власти в 2017 году выкупили территорию завода имени Шпагина для создания социокультурного кластера за 444,5 млн руб. Согласно действующей краевой адресной инвестиционной программе расходы на культурно-рекреационное пространство на заводе имени Шпагина составляют 1,4 млрд руб.