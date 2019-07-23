Бизнес-инициатива

Бизнес начал работу над развитием образовательных возможностей в области цифровых технологий еще до принятия нацпроекта «Цифровая экономика» — это был один из самых очевидных и действенных способов преодолеть кадровый голод в активно развивающейся IT-отрасли. К моменту появления нацпроекта IT-компании и вендоры вовсю реализовывали проекты собственных курсов, предлагая студентам и школьникам получить практические навыки в цифровом мире. Теперь они прогнозируют рост уровня привлекательности своих программ в вузах и планируют расширить списки дисциплин. При этом и вузы отмечают, что подготовка кадров без участия бизнеса невозможна.

«Цифровая экономика строится на быстро изменяющихся трендах,— констатирует советник при ректорате Томского государственного университета Константин Беляков.— Университеты — самый подходящий элемент в цифровой экономике, который может быстро реагировать на запросы технологических платформ, бизнеса, если выполнены два условия: он становится центром притяжения партнеров, рыночных агентов, которые показывают, какой запрос есть, и готов встраивать в свои базовые образовательные программы, помимо фундаментальных знаний, быстрые, соответствующие изменениям курсы».

В Минобрнауки признают: сейчас в некоторых областях «порой существует дисгармония» между ожиданиями потенциальных работодателей и фактическими знаниями выпускников университетов: «Эта проблема решается в первую очередь вовлечением профессионального сообщества в образовательный процесс». Участие может принимать различные формы, в частности, предоставление мест для прохождения стажировок, внедрение внешних механизмов оценки качества образования, организация олимпиад, производственных лекций, мастер-классов, преподавание, перечисляют в министерстве.

«Стараемся следовать всем современным трендам»

Как рассказал “Ъ” заместитель директора сервисного департамента Huawei Enterprise Business Group в России Иван Васин, с 2015 года компания развивает проект ИКТ-академий, сейчас он реализуется в более чем 20 российских вузах преимущественно технической направленности. Курс ИКТ-академии рассчитан на полгода, после чего студенты сдают экзамен по сетевым технологиям передачи данных или системам хранения данных и получают базовую квалификацию по международной трехуровневой системе сертификации Huawei (базовый, профессиональный и экспертный уровни).

Huawei реализует этот проект, в частности, с Техническим университетом связи и информатики (МТУСИ), МГТУ имени Баумана, НТУ МИСиС, петербургскими ИТМО, ЛЭТИ и госуниверситетом телекоммуникаций, Высшей школой экономики. «С нами сотрудничает ДВФУ, подписано соглашение с Казанским федеральным университетом,— продолжает господин Васин.— Исходя из того, как в конкретном вузе построен образовательный процесс, какие факультеты участвуют в программе и на чем необходимо сделать акцент, принимается решение, будет ли это факультативный курс, или обязательный, как, например, в МИСиС. В недалеком будущем мы планируем запуск новых курсов: по облачным вычислениям, интернету вещей и большим данным. Стараемся следовать всем современным рыночным трендам».

За последний год-два вузы сами стали проявлять интерес к нашему проекту, уже не нужно никого убеждать, отмечает господин Васин: «И если в 2015 году экзамены по курсам Huawei сдавали единицы студентов, а всего до конца 2018 года обучение прошло около 300 человек, то в этом году мы планируем сертифицировать до 600 человек». По его словам, Huawei инвестирует в развитие знаний и технологической грамотности специалистов, делая свой вклад в формирование и сохранение кадрового потенциала в стране присутствия компании: «Для нас важно, чтобы технологически сложные решения, появившиеся в самое последнее время, в компаниях и госструктурах могли внедрять и поддерживать профессионалы».

Huawei также реализует глобальную образовательную программу Seeds for the Future, в рамках которой с 2008 года студенты из разных стран мира посещают штаб-квартиру компании, проходя двухнедельное обучение. За все время действия в программе приняли участие более 20 тыс. человек из 77 стран. С 2012 года программа работает и в России, в ней приняли участие 14 вузов: более 100 российских студентов прошли обучение по направлениям мобильной и фиксированной связи, облачных технологий, центров обработки данных. Компания также организует всероссийские соревнования Huawei Honor Cup, целью которых, как отмечают в компании, является «повышение мотивации к самообразованию и профессиональному развитию молодых специалистов». В 2018 году в соревнованиях приняли участие более 8,8 тыс. человек.

«Мы начали заниматься цифровой индустрией еще до того, как об этом стали говорить в стране,— рассказал ректор Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александр Шестаков.— По заказу корпорации Emerson мы реализовали два проекта по созданию цифровых двойников (физико-математическая модель устройства, которая показывает происходящие процессы), поставили рабочую станцию инженерам компании, позволяющую использовать цифровой двойник для совершенствования вихреакустического расходомера. Цифровой двойник датчика давления тоже позволил улучшить характеристики этого устройства». Именно по результатам работы вуза с корпорацией Челябинская область получила крупные инвестиции зарубежной компании, в 2015 году компания построила и ввела в строй первую очередь своего завода, сейчас идет работа над второй очередью, при этом в первую лабораторию ЮУрГУ по цифровой индустрии было вложено $500 тыс., во вторую — $100 тыс. «Большинство работников завода и созданного глобального инженерного центра — выпускники нашего университета»,— констатирует ректор. По словам директора высшей школы электроники и компьютерных наук (ВШ ЭКН) ЮУрГУ Глеба Радченко, подготовка кадров для цифровой экономики «невозможна без всестороннего участия бизнеса и предприятий, где эти кадры потом будут работать»: «Совместно с Emerson разработан и реализуется образовательный стандарт по направлению "Приборостроение", включающий в себя как бакалаврский, так и магистерский уровень. Специалисты предприятия ведут ряд профильных курсов на базе Центра компетенций компании, а студенты проходят практику и пишут дипломные работы на предприятии».

В сотрудничестве с Samsung на базе ВШ ЭКН была запущена «Академия IoT Samsung», где студенты проходят проектно-ориентированное обучение по дисциплине «Интернет вещей». С вузом также работают компании SMS Group и Siemens. «Важный метод вовлечения бизнеса в образование — запущенный в 2018 году подход "проектного обучения", когда для реализации одного проекта формируется команда студентов разных направлений и уровня подготовки, а заказчиками проектов выступают партнеры вуза»,— рассказал Глеб Радченко.

Российский след

Российские компании также активно занимаются подготовкой кадров для цифровизации и делают это уже не первый год. «Подготовка квалифицированных кадров — ключевой элемент развития "Яндекса", да и всей IT-отрасли,— указывает руководитель академических программ компании Сергей Чернышев.— Суммарный объем инвестиций в образование — более 1 млрд руб. за последние три года». По его словам, в команде «Яндекса» уже более 10 тыс. человек, за последний год только число разработчиков выросло на 40%: «Вузы не выпускают столько нужных нам технических специалистов. Мы давно ощущаем этот дефицит, но именно благодаря сильной математической школе и фундаментальному техническому образованию в России и возможно конкурировать с международными технологическими гигантами».

12 лет назад «Яндекс» открыл в Москве Школу анализа данных (ШАД). Ученые из российских и зарубежных вузов преподают там, например, машинное обучение, компьютерное зрение и анализ текстов на естественном языке. Компания запустила школы разработчиков интерфейсов, менеджеров проектов и продуктов, дизайнеров. Чтобы заинтересовать профессией разработчика со школьной скамьи, «Яндекс» открыл в регионах сотни площадок «Яндекс.Лицея» — курсов для старшеклассников по освоению программирования на примере Python. «Однако мало только готовить кадры, мы должны мотивировать их оставаться в стране,— признает господин Чернышев,— важно создавать условия, при которых они хотели бы работать в российских компаниях и хотели бы вернуться обратно. За последние несколько лет "Яндекс" вернул в Россию более 100 специалистов».

Потребность в разработчиках, специалистах по анализу данных и машинному обучению «стабильно высокая», говорит и вице-президент по персоналу и образовательным проектам Mail.ru Group Дмитрий Смыслов: «Это почти половина наших вакансий, закрытых в первой половине нынешнего года. Также для нас заметен рост спроса на продуктовых менеджеров, с начала года мы уже наняли столько же сотрудников, что и за весь 2017 год». Поэтому весной 2019 года компания запустила собственную Академию продуктовых менеджеров MADE: подано более 4,5 тыс. заявок, конкурс составил 65 человек на место.

Последние восемь лет Mail.ru Group сотрудничает с вузами в сфере IT-образования. «Мы даем студентам возможность получить практические знания во время обучения, помогаем школьникам с профориентацией,— отмечает господин Смыслов.— Каждый год проводим несколько крупных чемпионатов — для разработчиков, специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению, дизайнеров, суммарно в них поучаствовали уже больше 175 тыс. человек». Сейчас компания реализует совместные программы обучения с МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГУ, МФТИ, МИФИ, СПбПУ, ПГУ и ВГУ.

«Например, в МГУ раньше мы набирали 60 студентов, сейчас каждый семестр — до 350,— рассказывает топ-менеджер.— Каждый год через наши образовательные программы в вузах проходит около 3,3 тыс. студентов». Вместе с «Ростелекомом» Mail.ru Group планирует развивать и цифровую образовательную платформу в школах: «Школьники легко осваивают новые технологии, поэтому вкладываться в развитие будущих IT-кадров мы намерены уже на этом этапе».

При этом и IT-компании также стали обращаться к вузам, которые помогают им составлять программы уже для бизнеса, да и сами компании не существуют в изоляции, обсуждая общие вызовы. В 2018 году «МегаФон» провел для сотрудников более 3,5 тыс. обучающих программ — среди основных программ были разработанная совместно с «Иннополисом» программа для руководителей «Digital-и-Я». Крупнейшей же образовательной инициативой компании является корпоративный университет «Мега-Академия», в центрах компетенций которой сотрудники и руководители проходят обучение с помощью тренеров.

Валерия Мишина