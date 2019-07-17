Кассир присвоила более 1 млн рублей минздрава Удмуртии

В Ижевске суд вынес приговор кассиру, которая присвоила более 1 млн рубю, принадлежащих министерству здравоохранения Удмуртии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Жительница Ижевска признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Было установлено, что обвиняемая в 2014-2017 годах, используя служебное положение, получила вверенные ей заказчиками учреждения деньги в размере более 1 млн руб. При этом она не отразила эти суммы в реестре для учета на балансе, тем самым присвоив их. Суд ей назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на два года. Исковые требования минздрава Удмуртии удовлетворены в полном объеме. На имущество обвиняемой наложен арест во исполнение обязательства по уплате гражданского иска.