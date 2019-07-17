Песков назвал предложения об изменении Конституции личным мнением Володина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина «Живая Конституция развития» о «точечных корректировках» Конституции. По словам господина Пескова, изложенные в статье тезисы являются личной точкой зрения господина Володина, которая «дискутируется».

В своей статье спикер Госдумы, в частности, предложил ввести норму, которая бы разрешала парламентариям участвовать в формировании правительства. По мнению господина Володина, в Конституции необходимы нормы, по которым правительство РФ будет отчитываться перед парламентом.

«Это точка зрения спикера нижней палаты парламента, одного из членов высшего руководства страны,— прокомментировал статью Дмитрий Песков.— Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Собственно, он изложил свое мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она дискутируется».

Господин Песков отказался рассуждать «официально или неофициально» об актуальности расширения полномочий законодательной власти, поскольку в Кремле пока нет выработанной позиции. «Это же новая инициатива»,— сказал он.

Напомним, 25 декабря 2018 года на встрече президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин уже высказался за необходимость проанализировать, как «нормы Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты». Господин Володин также заявил о необходимости расширения полномочий парламента для того, чтобы «устранить дисбаланс ветвей власти», в том числе при взаимодействии с правительством.

Подробнее о предложениях спикера Госдумы — в публикации “Ъ” «Прорабы донастройки».