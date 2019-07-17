СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Крыму проводит доследственную проверку по факту массового отравления детей в евпаторийском детском оздоровительном лагере «Лучистый», сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства. «Ночью в лагере работали сотрудники следственного комитета»,— сказали “Ъ” в СКР.

В пресс-службе минздрава Крыма “Ъ” сообщили, что по состоянию на 8:00, госпитализировано 54 человека: 49 детей и пять вожатых. Все они находятся в Евпаторийской городской больнице в состоянии средней степени тяжести.

«Оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, самочувствие — близкое к удовлетворительному. Все дети осмотрены главным внештатным детским инфекционистом Министерства здравоохранения Республики Крым, тактика лечения согласована»,— сообщили “Ъ” в минздраве.

«По предварительной информации, это норовирус (возбудитель кишечной инфекции), но пока рано говорить об этом, нужно время для постановки диагноза, уточнить возбудителя»,— цитирует «Крыминформ» начальника управления организации медицинской помощи детям и матерям и санаторно-курортного обеспечения минздрава Крыма Татьяну Текученко.

Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.

Вадим Никифоров, Симферополь