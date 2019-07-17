Министру указывают на дверь

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией заинтересовался ситуацией с министром строительства Самарской области Евгением Чудаевым, чьи близкие родственники владеют группой компаний «Древо». Региональная прокуратура выяснила, что чиновник не вовремя подал уведомление о появлении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов. Эксперты полагают, что министр должен покинуть свой пост.

Представители федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией требуют от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отправить в отставку министра строительства региона Евгения Чудаева. После запроса общественной организации в областную прокуратуру надзорное ведомство не устроило, что близкие родственники чиновника владеют группой компаний «Древо», одним из крупнейших массовых застройщиков в Самаре. В ходе проверки также выяснилось, что господин Чудаев несвоевременно подал уведомление о появлении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта ­интересов.

«Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» — всероссийская общественная организация, которая ставит своей целью борьбу с причинами возникновения коррупции. По данным официального сайта проекта, он насчитывает несколько десятков региональных организаций. Представителем организации в Самарской области является адвокат Денис Анисимов.

По словам руководителя федерального проекта по безо­пасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, данную проблему необходимо решить в ближайшее время. «Самарская область входит в число самых коррумпированных субъектов РФ, мы пристально следим за этим регионом. И если есть предпосылки коррупционной составляющей, министр строительства области должен уйти в отставку. Губернатор Самарской области пока никак не отреагировал на наши обращения. Однако мы считаем, что общество такими фактами раздражать не стоит. Прямая заинтересованность здесь налицо. Организация, которую возглавлял чиновник, осуществляет работы по госконтрактам»,— заявил господин Бородин.

Региональная прокуратура также отметила, что строительство поликлиники в микрорайоне Южный город велось с нарушением антимонопольного законодательства. Строительные работы стартовали еще до заключения госконтракта, их выполняло ООО «Юг1». Договор в итоге был заключен с ООО «Горизонт». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», обе фирмы были связаны с Николаем Чудаевым, отцом регионального министра.

Евгений Чудаев стал министром строительства в середине декабря 2018 года. Чиновник является сыном президента группы «Бизнес­Сфера» Николая Чудаева, куда входит девелоперская компания «Древо». До своего назначения в министерстве он работал в должности генерального директора компании. До господина Чудаева пост регионального министра строительства занимал Александр Баландин, которого также считали лоббистом интересов ГК «Древо».

В министерстве строительства Самарской области в ответ на запрос „Ъ“ по данной ситуации сообщили, что при «подтверждении выявленных нарушений будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством». В ведомстве также уточнили, что «к мерам, призванным исключить возможность возникновения конфликта интересов, относится самоустранение заинтересованного лица в принятии управленческих и иных решений в отношении аффилированных лиц».

Адвокат коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов считает, что имеются основания для освобождения от должности господина Чудаева в связи с утратой доверия в соответствии со ст. 13.1 ФЗ «О противодействии коррупции». «Вероятно, будет принято решение о проверке соответствия его расходов как лица, замещающего государственные должности, его доходам, и если такое несоответствие будет выявлено, прокуратура будет иметь возможность обратиться с иском об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы»,— полагает юрист.

Депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев считает, что региональный министр должен уйти со своего поста. «Назначение губернатором Дмитрием Азаровым господина Чудаева противоречит его ранее высказанному заявлению. Он говорил, что не должно возникать конфликта интересов. Конечно, трудно удержаться от лоббизма: в деятельности каждого ведомства имеются свои фавориты. Но если о ситуации с Евгением Чудаевым говорят уже на федеральном уровне, это может отрицательно сказаться на имидже губернатора»,— уверен депутат.

Андрей Сазонов