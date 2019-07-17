Правительство подключилось к альтернативной тяге

Правительство Ульяновской области выступило инициатором освобождения электроавтомобилей от транспортного налога. Чиновники считают, что обнуление налога станет для жителей региона и организаций стимулом к покупке автомобилей на электротяге, поможет в улучшении экологии региона. Будет ли принят законопроект, пока неизвестно — фракции ЛДПР и КПРФ не видят объективной необходимости в освобождении от налога состоятельных граждан, которым доступны такие автомобили. Эксперты сомневаются в действенности стимула и отмечают, что пока производство электромобилей и утилизация их аккумуляторов наносит даже больший ущерб экологии, чем ­автомобили.

Правительство Ульяновской области подготовило региональный законопроект об освобождении владельцев легковых автомобилей, имеющих только электрический двигатель, от транспортного налога.

Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года сроком на пять лет освободить владельцев легковых электромобилей (как физических лиц, так и предприятия и организации) от транспортного налога. Льгота будет предоставляться по письменному заявлению владельца электро­транспорта.

Как пояснил „Ъ“ руководитель областного департамента транспорта Александр Артемьев, «законопроект — это один из шагов популяризации экологически чистого транспорта». «Москва уже освободила владельцев электромобилей от налогов, кроме того, предоставляет им бесплатные парковки и даже бесплатную зарядку. Ульяновская область тоже решила делать первые шаги в этом направлении»,— сказал господин Артемьев. По его словам, пока нет прогнозных данных о том, как льгота может повысить интерес к покупке электромобилей, «но хотелось бы, чтобы это повлияло». Всего, по данным департамента, в регионе пока имеется 11 электромобилей. Пока в регионе нет и инфраструктуры зарядных станций. «Сейчас ведем переговоры с владельцами АЗС и другими компаниями о возможности их создания, но — с переменным успехом. Мало кто хочет браться за это, поскольку при таком количестве электромобилей это дело убыточное»,— заметил господин ­Артемьев.

По словам председателя бюджетного комитета регионального заксобрания Александра Чепухина, изначально инициатива о льготе прозвучала от клуба владельцев электромобилей (господин Чепухин сам является владельцем электромобиля и членом клуба) на форуме по электроэнергетике. «Губернатор поддержал инициативу и дал поручение региональному минтрансу»,— сказал депутат. По его словам, «потери для бюджета копеечные, около одного миллиона рублей». «Я двумя руками за этот законопроект, потому что нам нужно ускорять все эти процессы, вон, в Норвегии в прошлом году продажи электромобилей превысили продажи бензиновых машин. Почти вся Европа льготирует транспортный налог для электромобилей»,— сказал господин Чепухин, пояснив, что это не столько стимул для покупателей электромобилей, сколько сигнал о том, что «государство уже не игнорирует вопросы технического прогресса». Он также заметил, что «предварительное решение и предложения клуба по зарядным станциям уже есть, это будут не бюджетные деньги, а займутся этим энергосетевые компании». «А мы их заинтересуем»,— сказал депутат, не раскрыв методов привлечения интереса. На первом этапе планируется 10 зарядных станций — в городе около крупных торговых центров и на трассах по разным направлениям.

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2019 года в России было зарегистрировано 3,6 тыс. электромобилей (менее 0,01% от общего количества легковых машин в стране). Для сравнения, по состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывалось 2,530 тыс. электромобилей, при этом наибольшую долю занимали Nissan Leaf (71,7%). Доля Mitsubishi iMiEV оставила 11,6% Tesla S — 8%, отечественная LADA Ellada — 3,7%. При этом в мае 2019 года на 33% в сравнении с маем прошлого года вырос объем перепродаж электромобилей в России. По итогам пяти месяцев 2019 года в России куплено 119 единиц новых электромобилей, что 2,9 раза выше результата годичной давности (41 шт.). В то же время другие эксперты отмечают, что россияне неохотно берут электромобили из-за дороговизны моделей с большим запасом хода (цена новой Tesla Model X Long Range — 10,25 млн руб., Tesla Model 3 Standart Range Plus — 4,25 млн руб., новый Nissan Leaf 3,25–4 млн руб.), отсутствия инфраструктуры зарядных станций и холодного климата (по данным Американской автомобильной ассоциации, пять протестированных наиболее популярных электромобилей при температуре –6 градусов потеряли в среднем 41 процент от своего запаса хода).

Будет ли принят закон депутатами, пока неизвестно. Если фракция «Единая Россия» проголосует за предложение облправительства (17 голосов из 36), то оппозиция настроена иначе. «Я скептически отношусь к льготе как к реальной мере стимулирования, к тому же владельцы этих автомобилей — люди далеко не бедные. Надо сначала изучить ситуацию на рынке электромобилей и возможности в обустройстве зарядных станций. Да, наверное, за ними будущее, но пока они не станут доступными для населения, говорить о таких стимулах рано»,— сказал председатель профильного комитета заксобрания, лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев, заметив, что «вероятно, фракция законопроект не поддержит». Аналогичного мнения придерживается и фракция КПРФ. «Мы выслушаем их аргументы, но не исключено, что проголосуем против. Это игрушки для богатых, пусть они в них и играют»,— сказал „Ъ“ руководитель фракции КПРФ ­Айрат ­Гибатдинов.

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ»­ Ярослав Кабаков сомневается, что обнуление налога станет стимулом к покупкам электромобилей: «С учетом отсутствия инфраструктуры зарядных станций и системы сервиса, при высокой цене электромобилей и высокой стоимости батарей, имеющих ограниченный срок службы, эти машины пока не могут конкурировать с традиционными моделями». По мнению господина Кабакова, развитие электромобилей происходит лишь там, «где эту задачу, зачастую в ущерб экономической целесообразности, берется решать государство, создавая систему льгот для производителей, продавцов и покупателей, формируя инфраструктуру для зарядки и утилизации батарей». «При этом, по сути, производство электромобилей и утилизация батарей наносят экологии гораздо больший ущерб, чем обычные автомобили»,— заметил Ярослав Кабаков.

Сергей Титов, Ульяновск