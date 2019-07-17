Разговорчики в строе

Глава Прикамья Максим Решетников обсудил с представителями строительной отрасли региона резонансные поправки в правила землепользования и застройки Перми. Губернатор пообещал, что у застройщиков будет время адаптироваться к нововведениям, и заявил о готовности рассматривать предложения от бизнеса. Однако у девелоперов и УФАС по-прежнему остаются вопросы, касающиеся соглашений, позволяющих изменить параметры высотности и плотности, построив объекты социальной инфраструктуры или перечислив средства в бюджет города.



Губернатор Пермского края Максим Решетников вчера встретился с пермскими застройщиками. Стороны обсудили готовящиеся поправки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми. Напомним, администрация Перми предлагает исключить привязку коэффициента плотности застройки к размеру земельного участка. Также мэрия предлагает утвердить новую редакцию карты градостроительного зонирования, установив подзоны с различным уровнем по этажности и высотности и плотности застройки. Так, в зоне обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) и в зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) предполагается не более десяти этажей. Однако внутри Ц-1 предусматриваются подзоны с ограничением до трех, шести и девяти этажей, для Ц-2 — до четырех, шести и восьми. Также в двух подзонах Ц-2 предполагается возведение зданий до 17 и 22 этажей. Для зоны многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) предлагается установить ограничение в 10 этажей (в подзонах — до 4 и 6). Для зоны среднеэтажной жилой застройки (Ж-2) — 8 этажей (в подзонах — до 4 и 6). Коэффициент плотности застройки для Ц-1 — 2,5–1,4; для Ц-2 — 2,5–0,2; для Ж-1 — 2,5–0,5 и 2,0–0,2 для Ж-2.

При этом предложенный администрацией Перми проект разрешает менять установленные параметры плотности и высотности, если застройщик готов способствовать возведению объектов социальной инфраструктуры: построив соответствующий объект, либо перечислив средства в городской бюджет. Предложенный администрацией проект приводит действующие правила в соответствие с федеральным законодательством и требованиями краевого министерства строительства.

Застройщики предложили главе региона ввести переходный период, чтобы успеть адаптироваться к новым правилам. Максим Решетников ответил, что такой период будет. «Но нельзя принять правила, а начинать реализовывать их через десять лет. Нам надо видеть качественные результаты при нашей жизни»,— отметил губернатор. Также он поручил администрации Перми опубликовать информацию по всем выданным и планируемым градостроительным планам земельных участков (ГПЗУ).

«Основное, по чему надо договориться, это плотность застройки. Давайте до конца июля предложения с вашими примерами, посмотрим. Можно двигаться этапами. Надо также прорабатывать механизм соглашений и, конечно, решить вопрос по НДС»,— обратился глава региона к застройщикам. Он предложил продолжить обсуждение в рамках городской комиссии по землепользованию и застройке.

Гендиректор «Орсо групп», депутат Пермской гордумы Михаил Бесфамильный рассказал „Ъ-Прикамье“, что краевые и городские власти и девелоперы «постараются прийти к единому знаменателю в вопросе установления плотности». «Были озвучены два принципа. Первый — застройка должна соответствовать параметрам генплана: не отдельно стоящие дома с полем вокруг, а периметральная плотная застройка. Второй — не застраивать территории уже переуплотненные»,— поделился гос­подин Бесфамильный. Он добавил, что застройщики также интересовались, «насколько законны и обоснованы» платежи на обеспечение социальной инфраструктуры в бюджет: «Нужно понимать, что так делать можно. Иначе кто-то заплатит эти деньги, а кто-то пойдет в суд, оспорит это решение и платить не будет». «Встреча показала, что стороны готовы договариваться, конструктивно работать. Думаю, в августе мы придем к решению, которое всех устроит»,— добавил предприниматель.

Вопросы по обоснованности установления платежей возникли и у антимонопольщиков. «Относимся настороженно. С одной стороны, власти и бизнес путем соглашений пытаются сблизить свои интересы и юридически оформить договоренности. Но никакой правовой базы на федеральном уровне для этого нет»,— пояснил „Ъ-Прикамье“ руководитель Пермского управления ФАС Александр Плаксин и добавил: «Кроме того, должны быть внятные критерии для заключения соглашения либо отказа, но пока их нет. Предлагается вариант, при котором городская комиссия по ПЗЗ дает рекомендацию о возможности заключения соглашения, а окончательное решение принимает городская дума. На наш взгляд, это довольно долгая и сложная процедура. Кроме того, решение комиссии носит рекомендательный характер, и депутаты могут с ним не согласиться».

По мнению владельца «Сатурн-Р» Александра Репина, «возводить социальные объекты за свой счет — право застройщика». «Но если он принимает такое решение, это не значит, что он подарил объекты мэрии. Они должны выкупаться рано или поздно. Но это только мое мнение, решение остается за Пермской думой»,— добавил бизнесмен. В целом он остался доволен встречей с главой региона: «Был получен достаточно вменяемый ответ, что все поступившие вопросы надо рассматривать и решать».

По информации „Ъ-Прикамье“ обсуждение резонансных изменений в ПЗЗ продолжится на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке в 20-х чис­лах июля. Повторная встреча застройщиков с краевыми властями запланирована на конец августа.

Константин Кадочников