ВАД стал ближе к Финляндии

ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"» (входит в Росавтодор) выбрало подрядчика на расширение очередного участка «Скандинавии» с 100-го до 134-го км трассы за 14,6 млрд рублей, которое должно завершиться к осени 2024 года. Единственным участником аукциона стало АО «ВАД». Это уже не первый заказ компании на трассе в Финляндию. При этом новый контракт составляет почти половину портфеля заказов АО «ВАД» в 2019 году. В целом компания выиграла конкурсы по реконструкции «Скандинавии» на 33,3 млрд рублей.

АО «ВАД» готово заключить контракт по начальной максимальной цене, следует из данных госзакупок. Участники конкурса могли снизить стоимость контракта до 25%, но, как следует из протокола на сайте госзакупок, была подана только одна заявка. Подрядчику предстоит выполнить расширение существующего участка автодороги до 1 октября 2024 года. При этом первый участок трассы от Петербурга до поселка Огоньки в Ленобласти (с 47-го по 65-й км за 10,1 млрд рублей), работы на котором также вел ВАД, был сдан почти на год ранее запланированного срока, в декабре 2018 года. Недавно компания выиграла конкурс на продолжение строительства за Огоньками (до 100-го км) за 8,6 млрд рублей (см. “Ъ” от 13.06.2019). Других претендентов в этом конкурсе тоже не было.

Как следует из технического задания, количество полос движения после реконструкции очередного участка расширится до шести, появятся две развязки, два скотопрогона и два путепровода, а также один надземный пешеходный переход. Все работы подрядчик должен будет выполнить до 1 октября 2024 года.

Всего планируется последовательно реконструировать пять участков трассы «Скандинавия». Неразыгранными остались два участка трассы — с 134-го по 160-й км и со 160-го по 203-й км. Общая стоимость проекта — 90 млрд рублей. Полная модернизация автодороги должна завершиться к 2030 году. Оставшиеся очереди строительства обеспечены проектной документацией, получено положительное заключение государственной экспертизы, заявляли ранее в ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"».

Общая протяженность федеральной автомобильной дороги А181 «Скандинавия» — 168 км. Значительный рост трафика в последние годы (сегодня здесь проезжает более 22 тыс. автомобилей в сутки) привел к тому, что двухполосная трасса перестала справляться с нагрузками и отвечать современным требованиям безопасности. Трасса является составной частью маршрута, соединяющего Россию со скандинавскими странами, и проходит по территории Финляндии, Швеции и Норвегии. Дорога соединяет между собой города Хельсинки и Турку и портовые комплексы Ваалимаа, Котка, Хамина, Ловииса. Из портов Финляндии грузовые потоки направляются в города России и других стран СНГ. После реконструкции грузооборот между Россией и странами Северной Европы, по прогнозу ведомств, должен увеличиться.

Движение по трассе «Скандинавия» до реконструкции осуществлялось по двум полосам во встречных направлениях. По дороге едет большое количество большегрузов, фиксируются ДТП, вследствие чего трасса получила народное название «дорога смерти». После реконструкции трассы встречные потоки разделят бетонным барьерным ограждением, расширят проезжую часть дороги, скорость движения увеличится до 120 км/ч.

АО «ВАД» является крупнейшим подрядчиком на рынке Петербурга и Северо-Запада, львиную долю его работ составляют объекты Росавтодора. С 2017 года компания существенно нарастила портфель заказов. Так, в 2016 году он составлял 35 млрд рублей, а в 2017 году — 191 млрд, в основном из-за подряда на реконструкцию крымской трассы «Таврида» на сумму 137 млрд, в 2018 году — 54 млрд.

Эксперты не раз высказывали мнение, что причиной отсутствия конкуренции на конкурсах Росавтодора на Северо-Западе является сокращение числа крупных дорожных организаций в регионе, которые гарантированно выполнят контракт. Это связано с несоответствием стоимости объекта, заложенной на этапе проекта, и реальным ростом цен на работы в период между экспертизой и выходом на участок, говорили собеседники “Ъ”. В АО «ВАД» на запрос “Ъ”о параметрах контракта не ответили.

Яна Войцеховская