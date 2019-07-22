Нижний на высоте

Любите ли вы свой город так, как его любит нижегородец Игорь Иванов? Столица Поволжья — главная модель в объективе камеры этого парня. Снимает днем и ночью, зимой и летом, со всех возможных ракурсов. А недавно нежные чувства к Нижнему Новгороду Иванов пробудил и у жюри крупного международного конкурса 35AWARDS. Снимок Борского моста через Волгу вошел в топ-35 кадров в номинации «Ночной город», притом что заявлено было почти 8 тысяч работ из 108 стран. История создания кадра весьма прозаичная: фотограф живет рядом с мостом, в один из зимних вечеров вышел прогуляться, а заодно поснимал реку, скованную льдами. В мировом фотосообществе 35AWARDS известен прежде всего самым большим количеством членов жюри — 50 независимых фотографов со всего света. Они, к слову, внесли нашего нижегородца Игоря и в рейтинг 35 лучших фотографов конкурса по итогам трех представленных кадров. Такого поворота событий Иванов не ожидал. Он признался, что даже не надеялся попасть в сотку лучших. Ведь съемкой увлекся всего 6 лет назад и для него это лишь хобби (по профессии Игорь финансист). «В 2013 году я собрал свои первые дроны, тогда и начал одним из первых в Нижнем снимать видео и фото с воздуха. Такие кадры были актуальны, редки и многих интересовали. Сейчас никого уже не удивить аэроснимками столицы Приволжья, но именно композиция, необычный ракурс и чуть-чуть обработки — это основа удачной фотографии. В общем, результат этого конкурса для меня как любителя достаточно серьезное достижение!» — поделился фотограф с журналистами. Вместе с тем в родном городе парень известен давно. Снимки и видео Иванова с высоты птичьего полета часто публикуют местные СМИ и паблики в соцсетях, посвященные Нижнему Новгороду. А теперь они войдут в престижный ежегодный фотоальбом 35AWARDS, который можно купить в любой точке земного шара.

Ганна Курак