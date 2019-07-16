Для благоустройства Приоратского парка в Гатчине разработают концепцию

Девелопер города-курорта Gatchina Gardens разработает концепцию комплексного благоустройства Приоратского парка в городе Гатчина Ленинградской области.

Территорию парка площадью 141 га за три года планируется сделать рекреационной зоной с арт-пространствами, велодорожками и пляжами.

К разработке концепции шведский инвестор — компания CastorX Capital привлекла специалистов технопарка компании «Айра». В компании Gatchina Gardens отметили, что проект реновации парка будет безвозмездно предоставлен правительству Ленобласти. Он примет участие в конкурсе концепций, запланированном на осень 2019 года. После этого правительство региона запустит общественное обсуждение победившей концепции. Ожидается, что средства на реновацию парка областное правительство заложит в трехлетний бюджет.

Как стало известно “Ъ-СПб”, стоимость разработки концепции комплексного благоустройства парка, по предварительным данным, составляет около 15 млн рублей.