Министр экологии Франции объявил об оставке из-за скандала

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку в связи с серией обвинений в растрате государственных средств. Скандал вокруг предполагаемых трат министра на шикарные ужины еще в то время, когда он был председателем Национального собрания, начался на прошлой неделе с публикации издания Mediapart. Министр продолжает отрицать все обвинения в свой адрес, но шумиха в СМИ и соцсетях вынудила его подать в отставку.

В своем заявлении в Facebook министр заявил, что его решение было спровоцировано «нападками» на него самого и «запугиванием семьи», а также обвинил Mediapart в клевете и сообщил, что подал в суд на онлайн-издание. «Больше всего меня волнует борьба за республику и за экологию»,— заверил он.

Подробнее о скандале читайте в публикации “Ъ” «Французского министра бьют омарами».

Иван Тарханов